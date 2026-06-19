Giá cả thị trường ngày 19/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm Neptune ST25+ Extra túi 5kg
139.000 đồng/túi
2
Gạo Nếp Cẩm Đặc Sản Tây Bắc (5kg)
45.000 đồng/kg
3
Trứng vịt hộp 10 quả
33.000 đồng/hộp
4
Má đùi gà cắt sẵn khay 400g
30.900 đồng/khay
5
Tôm sú size 15-20 con/kg khay 400g
244.000 đồng/khay
6
Cá thu nạc khay 400g
155.000 đồng/khay
7
Cà rốt
30.000 đồng/kg
8
Trái cóc
29.000 đồng/kg
9
Kiwi Newzealand hộp 3 trái(2 vàng+1xanh)
125.000 đồng/hộp
10
Dầu đậu nành Meizan 2L
94.500 đồng/chai
11
LIX Nước giặt hương nắng hạ 3,3kg/3,1kg
109.000 đồng/chai
12
COMFORT NG t.nhiên t.khiết h.anh đào 3kg
173.900 đồng/túi
13
PREMIER GVS đóng cặp 3L lốc 10 cuộn
79.900 đồng/lốc
14
CLOSEUP KDR WhiteNow khoáng tự nhiên100g
43.500 đồng/hộp
15
Bộ 2 bàn chải đánh răng Colgate slimsoft charcoal
75.000 đồng/bộ
Kết Đoàn
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