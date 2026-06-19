Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 19/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm Neptune ST25+ Extra túi 5kg

139.000 đồng/túi

2

Gạo Nếp Cẩm Đặc Sản Tây Bắc (5kg)

45.000 đồng/kg

3

Trứng vịt hộp 10 quả

33.000 đồng/hộp

4

Má đùi gà cắt sẵn khay 400g

30.900 đồng/khay

5

Tôm sú size 15-20 con/kg khay 400g

244.000 đồng/khay

6

Cá thu nạc khay 400g

155.000 đồng/khay

7

Cà rốt

30.000 đồng/kg

8

Trái cóc

29.000 đồng/kg

9

Kiwi Newzealand hộp 3 trái(2 vàng+1xanh)

125.000 đồng/hộp

10

Dầu đậu nành Meizan 2L

94.500 đồng/chai

11

LIX Nước giặt hương nắng hạ 3,3kg/3,1kg

109.000 đồng/chai

12

COMFORT NG t.nhiên t.khiết h.anh đào 3kg

173.900 đồng/túi

13

PREMIER GVS đóng cặp 3L lốc 10 cuộn

79.900 đồng/lốc

14

CLOSEUP KDR WhiteNow khoáng tự nhiên100g

43.500 đồng/hộp

15

Bộ 2 bàn chải đánh răng Colgate slimsoft charcoal

75.000 đồng/bộ

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 19/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Hàng hóa Lốc Đặc sản Cà rốt Vàng đánh răng đậu nành giá bán trứng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long