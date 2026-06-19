Điện lực Cẩm Khê tuyên truyền đảm bảo an toàn hành lang lưới điện

Nhằm bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, Điện lực Cẩm Khê đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền đến người dân và chính quyền địa phương về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Qua đó, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu các sự cố, tai nạn điện do khai thác cây cối gần đường dây điện cao áp; xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Nhân viên Điện lực Cẩm Khê phát tờ rơi tuyên truyền đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Điện lực Cẩm Khê hiện đang quản lý hơn 47.000 khách hàng trên địa bàn 6 xã; quản lý 175,673km đường dây 35kV, 92,61km đường dây 22kV và 469,73km lưới điện hạ áp. Để nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang lưới điện, đơn vị đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm Zalo, trang thông tin điện tử của xã, khu dân cư; phát tờ rơi tại các khu vực tập trung đông dân cư, trường học; lắp đặt các biển cảnh báo với nội dung như không câu cá, thả diều hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ mất an toàn dưới đường dây điện cao áp.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ công trình điện; thông tin về tình hình vi phạm hành lang lưới điện và các nguy cơ mất an toàn điện hiện nay. Đồng thời, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; cách xử lý tình huống và sơ cứu người bị điện giật; tuyên truyền, cảnh báo từ các vụ tai nạn điện đã xảy ra trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, người dân được trang bị thêm kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; kỹ năng phòng tránh tai nạn điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Qua đó góp phần giảm thiểu sự cố, hạn chế thấp nhất các tai nạn liên quan đến điện, đặc biệt trong mùa mưa bão, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thu Hà