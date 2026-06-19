Giá vàng hôm nay (19-6): Vàng nhẫn lao dốc

Giá vàng hôm nay (19-6): Giá vàng nhẫn một số thương hiệu giảm mạnh, giá vàng miếng ổn định ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra.

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không thay đổi so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (19-6): Vàng nhẫn giảm mạnh. Ảnh minh họa: baohatinh.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 19-6 như sau:

Vàng miếng Sáng 18-6 Sáng 19-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 148,8 151,3 148,8 151,3 - - Bảo Tín Mạnh Hải 148,8 151,3 148,8 151,3 - - DOJI 148,8 151,3 148,8 151,3 - - PNJ 148,8 151,3 148,8 151,3 - - Phú Quý 148,8 151,3 148,8 151,3 - -

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay của một số thương hiệu được điều chỉnh giảm mạnh so với sáng qua.

Cụ thể, vàng nhẫn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 144,8 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,7 - 151,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

PNJ cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mốc 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở ngưỡng 4.209 USD/ounce, giảm 152 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm do chịu áp lực từ các tín hiệu chính sách mang tính “diều hâu” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và sự mạnh lên của đồng USD. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát và kéo giá dầu đi xuống, đã phần nào hỗ trợ giá vàng.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất là lập trường mang tính diều hâu của Fed. Điều đó đã đẩy đồng USD lên mức cao mới trong năm, khiến vàng tiếp tục chịu áp lực”.

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, nhưng có tới 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách cho rằng cần phải tăng lãi suất thêm trong năm nay.

Chỉ số USD (.DXY) đã tăng sau tuyên bố chính sách của Fed và hiện đang ở mức cao nhất trong vòng một năm, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 85%, cao hơn đáng kể so với mức 61% trước khi Fed công bố quyết định chính sách.

Sau quyết định của Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất kỳ hạn 2 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 2, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì quanh vùng 4,4%.

Đồng USD cũng tăng giá khi thị trường giảm kỳ vọng về khả năng nới lỏng tiền tệ và gia tăng dự báo về nguy cơ tăng lãi suất trong tương lai. Giá đồng USD tăng tốc cũng khiến vàng đắt đỏ hơn so với người mua bằng các tiền tệ khác.

Môi trường lãi suất cao thường bất lợi đối với vàng bởi kim loại quý không mang lại lợi suất. Khi trái phiếu và đồng USD hấp dẫn hơn, dòng tiền có xu hướng rời khỏi các tài sản trú ẩn như vàng.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động chủ yếu từ diễn biến lợi suất trái phiếu, đồng USD và các tín hiệu tiếp theo từ Fed. Khi thị trường vẫn ưu tiên giao dịch theo kỳ vọng lãi suất hơn là nỗi lo suy thoái, khả năng phục hồi mạnh của vàng có thể tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,541 triệu đồng/lượng mua vào và 2,62 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 2,163 triệu đồng/lượng mua vào và 2,197 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2,165 triệu đồng/lượng mua vào và 2,21 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 69,51 USD/ounce.

Theo qdnd.vn