Giá vàng hôm nay (18-6): Đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (18-6): Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm ở cả hai chiều, vàng miếng hiện đang được bán ra ở mức 151,3 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu vàng lớn; giá vàng thế giới giảm về dưới ngưỡng 4.300 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng giảm giá vàng miếng 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch vàng miếng ở mức 148,8 – 151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 18-6 như sau: Vàng miếng Sáng 17-6 Sáng 18-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 149,5 151,5 148,8 151,3 -700 -200 Bảo Tín Mạnh Hải 149,5 151,5 148,8 151,3 -700 -200 DOJI 149,5 151,5 148,8 151,3 -700 -200 PNJ 149,5 151,5 148,8 151,3 -700 -200 Phú Quý 149,5 151,5 148,8 151,3 -700 -200

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng quay đầu giảm ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 151,3 triệu đồng/lượng, bằng giá bán ra vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 148,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 151,2 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 146,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (18-6): Đồng loạt giảm. Ảnh minh họa: VGP

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới hiện mở phiên ở mức 4.267 USD/ounce, giảm gần 70 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng.

Sau các phiên tăng giá trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm sau khi Mỹ và Iran phát đi những tín hiệu tích cực hơn về một thỏa thuận hòa bình, thị trường vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh, về dưới ngưỡng 4.300 USD/ounce.

Theo đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày thứ Tư thông báo, cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh đã nhất trí giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng với tốc độ vững chắc, bất chấp mức độ bất ổn còn cao, một phần xuất phát từ xung đột tại Trung Đông. Theo cơ quan này, năng suất lao động và đầu tư vốn tiếp tục duy trì ở mức mạnh, số lượng việc làm mới tăng tương ứng với quy mô lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi.

Đáng chú ý, thông cáo lần này không đưa ra bất kỳ định hướng cụ thể nào về lộ trình điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới, khiến thị trường tiếp tục phải chờ đợi thêm các tín hiệu từ dữ liệu kinh tế.

Ngay sau khi Fed công bố quyết định, giá vàng giảm mạnh.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vừa nâng dự báo giá vàng cuối năm lên ngưỡng 5.300 - 5.500 USD/ounce, đồng thời kỳ vọng kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng lên mức 5.800 - 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2027. Theo các chuyên gia, các động lực thúc đẩy đà tăng của vàng mang tính cấu trúc thay vì chỉ mang tính chu kỳ, cho thấy thị trường giá lên hiện nay vẫn còn nhiều dư địa để tiếp diễn.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,637 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,719 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,251 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,285 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2,253 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,298 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1,850 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,856 triệu đồng/ounce (bán ra).

Theo qdnd.vn