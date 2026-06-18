Giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt giảm, xăng E10RON95-III ở mức 20.753 đồng

Kỳ điều hành chiều 18/6 ghi nhận giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 1.206-2.343 đồng/lít. Đặc biệt, kỳ này chính thức bổ sung xăng E10RON95-III vào danh sách điều hành giá bán lẻ xăng dầu hàng tuần.

Mua bán xăng sinh học tại một cửa hàng của Petrolimex. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (18/6).

Đáng lưu ý, trong kỳ điều hành này, giá xăng E10RON95-III đã bắt đầu được đưa danh sách điều hành giá bán lẻ xăng dầu hàng tuần.

Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Xăng E5RON92 không cao hơn 20.126 đồng/lít (giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 627 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng/lít (giảm 2.343 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg (giảm 1.928 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học; 800 đồng/lít với dầu diesel và 650 đồng/kg với dầu mazut.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, trong kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11/6, xăng giảm 452 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 989 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.037 đồng/kg.

Theo Vietnam+