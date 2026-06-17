Thủ khoa Ngô Xuân Tùng và niềm đam mê với những dòng mã lệnh

Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 vừa được công bố, đã mang đến niềm vui lớn cho gia đình, thầy cô và bạn bè của em Ngô Xuân Tùng, học sinh Trường THCS Yên Lạc. Với tổng điểm 54,75, Ngô Xuân Tùng xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, em cũng trúng tuyển lớp chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) - một trong những ngôi trường đào tạo học sinh năng khiếu hàng đầu cả nước. Đằng sau thành tích đáng tự hào ấy là câu chuyện về một cậu học trò luôn miệt mài với những con số, những bài toán khó và đặc biệt là niềm say mê dành cho những dòng mã lệnh.

Niềm đam mê được “tiếp lửa”

Sinh ra và lớn lên tại xã Liên Châu, Ngô Xuân Tùng may mắn được lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Mẹ em là cán bộ thư viện Trường THPT Phạm Công Bình. Từ công việc thầm lặng phía sau những giá sách, mẹ đã rèn cho em tính cẩn thận, nền nếp và ý thức tự học từ nhỏ.

Nhưng người có ảnh hưởng lớn nhất đến hành trình học tập của Xuân Tùng là bố em - thầy giáo Ngô Xuân Lợi, giáo viên Tin học Trường THCS Yên Lạc. Nhiều năm gắn bó với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy đã dìu dắt nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia.

Tuổi thơ của Xuân Tùng gắn liền với hình ảnh người bố cần mẫn bên chiếc máy tính. Những buổi tối khi bạn bè cùng trang lứa vui chơi, em lại thích ngồi cạnh bố, lặng lẽ quan sát những đoạn mã lập trình hiện lên trên màn hình, nghe bố trao đổi về các bài toán thuật toán hay những câu chuyện của học sinh trong đội tuyển. "Mỗi lần các anh chị học sinh cũ về thăm bố, kể về những cuộc thi đã trải qua hay thành tích đạt được, em rất thích. Khi ấy em chỉ nghĩ rằng sau này mình cũng muốn được thử sức như các anh chị", Xuân Tùng nhớ lại.

Ngô Xuân Tùng luôn có mặt trong các đợt trao thưởng học sinh giỏi của Trường THCS Yên Lạc.

Niềm yêu thích ấy dần lớn lên theo năm tháng. Khi học tại Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường, Xuân Tùng được thầy giáo Nguyễn Mạnh Hưng chủ nhiệm, bồi dưỡng môn Toán và hai cô giáo Kiều Thị Ánh, Nguyễn Thị Hồng Huệ phát hiện, sau đó, khuyến khích phát triển năng khiếu Tin học.

Từ đó, Xuân Tùng càng yêu thích, đam mê học Toán, học Tin. Cuối năm lớp 5, em giành giải Nhất cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh. Thành tích đầu tiên ấy không chỉ mang lại niềm vui mà còn tiếp thêm cho em sự tự tin để theo đuổi môn học mình yêu thích.

Năm học 2022-2023, Xuân Tùng trúng tuyển vào Trường THCS Yên Lạc với số điểm thuộc top đầu. Bước vào môi trường học tập giàu truyền thống cùng sự tận tâm của các thầy cô tiếp tục tạo điều kiện để năng lực của em được phát huy. Từ những giờ học trên lớp đến những buổi ôn luyện đội tuyển, Xuân Tùng luôn là học sinh chủ động tìm tòi, ham học hỏi và không ngại thử thách bản thân trước những bài toán khó.

Điều khiến thầy cô ấn tượng ở em không chỉ là kết quả học tập mà còn là niềm đam mê thực sự đối với tri thức. Với Xuân Tùng, những bài toán bất đẳng thức hay các bài lập trình phức tạp không phải áp lực mà giống như những thử thách thú vị cần được chinh phục.

Có nền tảng kiến thức vững chắc, suốt những năm học THCS, Xuân Tùng liên tục ghi dấu ấn tại các sân chơi học thuật. Từ giải Ba môn Toán cấp huyện năm lớp 6, giải Nhì môn Tin học cấp huyện năm lớp 7, đến giải Nhất cấp huyện môn Tin học, giải Ba cấp tỉnh môn Tin học vượt cấp năm lớp 8 và giải Nhất cấp tỉnh môn Tin học năm lớp 9. Bên cạnh đó là nhiều huy chương vàng tại các cuộc thi Violympic và VioEdu các cấp.

Trí tuệ và bản lĩnh làm nên thành công

Tuy nhiên, khi nhắc đến thành tích của mình, Xuân Tùng không nói nhiều về các giải thưởng. Điều em nhớ nhất là khoảng thời gian miệt mài suy nghĩ để tìm lời giải cho một bài toán khó hay những lần phải ngồi hàng giờ trước máy tính để sửa từng lỗi nhỏ trong chương trình. "Mỗi khi giải được một bài khó hoặc hoàn thành một bài lập trình phức tạp, em rất vui. Cảm giác lúc ấy giống như mình vừa khám phá được một điều gì đó mới mẻ", em chia sẻ.

Theo thầy giáo Ngô Xuân Lợi, điều đáng quý nhất ở con trai không nằm ở năng khiếu mà ở tinh thần tự học và sự kiên trì. Có những bài toán thuật toán khó, thay vì hỏi đáp án, Tùng dành nhiều thời gian tự nghiên cứu, thử nhiều hướng tiếp cận khác nhau để tìm ra lời giải. Thầy Lợi cho biết: "Nhiều lần khi tôi chuẩn bị tài liệu cho đội tuyển, con ngồi bên cạnh trao đổi và đưa ra những góc nhìn rất thú vị. Có những cách tiếp cận khiến tôi thực sự bất ngờ".

Thủ khoa Ngô Xuân Tùng và thầy giáo Ngô Xuân Lợi - người bố, người thầy, người tiếp lửa đam mê cho em.

Bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Xuân Tùng đặt mục tiêu chinh phục lớp chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - ngôi trường em mơ ước từ nhiều năm nay. Đồng thời, em cũng đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên để thử sức với những học sinh xuất sắc đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Kết quả đạt được đúng như kỳ vọng, với tổng điểm 54,75 (Toán, Tiếng Anh và Tin đều đạt 9,25 điểm), Xuân Tùng trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi em tiếp tục nhận tin trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Dù đạt được những thành tích đáng nể, Xuân Tùng vẫn giữ sự giản dị và khiêm tốn của một cậu học trò vùng quê. Ngoài giờ học, em thích chơi bóng chuyền cùng bạn bè để rèn luyện sức khỏe và giải tỏa căng thẳng.

Khi được hỏi về ước mơ tương lai, cậu học trò thủ khoa chuyên Tin không ngần ngại trả lời rằng: “Em muốn trở thành một lập trình viên. Đó cũng là lý do khiến em luôn dành tình yêu đặc biệt cho Tin học - môn học đã đồng hành cùng em từ những năm tháng đầu tiên ngồi bên chiếc máy tính của bố”.

Thành tích của Ngô Xuân Tùng không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm đam mê, tinh thần tự học và sự đồng hành của những người thầy, người cô tận tâm. Từ cậu học trò say mê những dòng mã lệnh nơi vùng quê hiếu học, Xuân Tùng đang từng bước mở ra cho mình những chân trời mới trên hành trình chinh phục tri thức.

Nguyễn Hường