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Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026

Em Lương Đức Gia Bảo - học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương vừa xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý Châu Âu (European Physics Olympiad - EuPhO) năm 2026, diễn ra từ ngày 12 - 16/6, tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026

Em Lương Đức Gia Bảo - lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương vừa xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026.

Olympic Vật lý Châu Âu là một trong những kỳ thi học thuật uy tín dành cho học sinh trung học phổ thông trên thế giới, quy tụ những thí sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, đội tuyển Việt Nam gồm 5 học sinh tham dự và đều giành huy chương, trong đó, Lương Đức Gia Bảo là 1 trong 4 học sinh đạt Huy chương Bạc.

Thành tích của em Lương Đức Gia Bảo không chỉ góp phần vào thành công chung của đội tuyển quốc gia Việt Nam mà còn là niềm tự hào của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ. Kết quả này tiếp tục khẳng định truyền thống dạy tốt, học tốt của Trường THPT Chuyên Hùng Vương - nơi đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh trong nhiều năm qua.

Tấm Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026 là dấu mốc đáng tự hào đối với cá nhân em Lương Đức Gia Bảo, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng chinh phục tri thức của tuổi trẻ Đất Tổ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026

Em Lương Đức Gia Bảo cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành huy chương tại Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026.

Anh Thơ


Anh Thơ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Châu Âu Huy chương Olympic vật lý Đội tuyển Việt Nam Gia bảo Đức Xuất sắc Đội tuyển quốc gia Thụy điển Đất Tổ
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