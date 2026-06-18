Khát vọng phát triển - hành động vì mục tiêu “tăng trưởng 2 con số”

Từ một cuộc họp được xem là chưa từng có tiền lệ, đến những cơ chế đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tất cả cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án của Tập đoàn Sun Group được xem là cuộc họp chưa từng có tiền lệ.

Cuộc họp chưa từng có tiền lệ

Đầu tháng 6/2026, tại xã Kim Bôi, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án của Tập đoàn Sun Group.

Nội dung cuộc họp tập trung vào những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tiến độ triển khai các dự án tại các xã: Kim Bôi, Mường Vang và Dũng Tiến.

Nội dung cuộc họp xoay quanh những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án của Tập đoàn Sun Group tại các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang.

Thoạt nhìn, đây là một cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Nhưng phía sau những câu chuyện về đất đai, điện lực hay giải phóng mặt bằng là mục tiêu lớn hơn: Tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Đây cũng là lần đầu tiên Thường trực Tỉnh ủy tổ chức một cuộc họp chuyên đề dành riêng cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách của một doanh nghiệp. Điều đó cho thấy những dự án động lực không còn là nhiệm vụ riêng của doanh nghiệp hay một địa phương cụ thể, mà đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị.

Các dự án do Sun Group làm chủ đầu tư tại Kim Bôi, Mường Vang và Dũng Tiến có tổng mức đầu tư hơn 20.800 tỷ đồng. Khi hoàn thành không chỉ hình thành các khu du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ quy mô lớn mà còn mở ra một cực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây của tỉnh. Đây là những dự án được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng cho mục tiêu “tăng trưởng 2 con số” mà tỉnh đang hướng tới.

Tập đoàn Sun Group đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư cho người dân ở vùng dự án tại xã Mường Vang.

Không khí cuộc họp diễn ra thẳng thắn, thực chất. Từng khó khăn được chỉ rõ, từng vướng mắc được phân tích và từng nhiệm vụ được giao cụ thể.

Với tính chất quan trọng của các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu xác định rõ mốc thời gian cho từng phần việc. Trong đó, 105ha đất nông nghiệp tại Kim Bôi phải hoàn thành giao đất trước ngày 30/7. Các vấn đề liên quan đến đường điện phải xử lý xong trước ngày 30/9. Việc kiểm đếm tài sản, đất đai khu vực đồi Thung, xã Mường Vang phải hoàn thành trước ngày 30/9. 80ha đất khu vực Hồ Khả xã Mường Vang cũng phải bàn giao trước ngày 30/10. 79ha đất tại xã Dũng Tiến phấn đấu hoàn thành trước ngày 1/11.

Tỉnh cũng thống nhất chủ trương bố trí 9 tỷ đồng xây dựng nghĩa trang phục vụ công tác di dời mồ mả. Đáng chú ý hơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất thành lập tổ công tác do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách; đưa dự án vào danh mục công trình trọng điểm của tỉnh; áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết TTHC; đồng thời đề xuất đưa kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án vào đánh giá KPI, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Dự án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực dự án của Sun Group tại Mường Vang sau khi hoàn thành sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của địa phương.

Đó không đơn thuần là những chỉ đạo hành chính, mà thể hiện cách những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh đang lượng hóa trách nhiệm, tiến độ và quyết tâm đối với các mục tiêu phát triển.

Khi khát vọng bước ra khỏi nghị quyết

Trong nhiều năm, thu hút đầu tư thường được xem là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương trực tiếp liên quan đến dự án. Tuy nhiên, tại Phú Thọ, tư duy này đang có sự thay đổi rõ nét. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định các dự án của Sun Group được xác định là dự án trọng điểm đầu tư ngoài ngân sách, có vai trò tạo động lực cho mục tiêu “tăng trưởng 2 con số” của tỉnh.

Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; khó khăn đến đâu cũng phải cùng nhau tháo gỡ. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương để xem xét cơ chế phù hợp...

Xóm Đồi Thung 1 và Đồi Thung 2 xã Mường Vang được xem là “trái tim” của các dự án mà Sun Group đầu tư.

Thông điệp đó cho thấy sự chuyển biến trong tư duy điều hành: doanh nghiệp không còn đơn độc trước những khó khăn, vướng mắc; chính quyền không chỉ quản lý mà còn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Đó chính là nền tảng quan trọng để tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư.

Sau hợp nhất, Phú Thọ sở hữu không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng về công nghiệp, du lịch, logistics, nông nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành tăng trưởng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định mục tiêu GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân từ 11-12% mỗi năm, cao hơn mục tiêu Trung ương giao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế 2 con số do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Cùng với đó, nhiều chương trình hành động, đề án chiến lược đã và đang được triển khai nhằm khai thác hiệu quả các dư địa phát triển.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt từ 220-230 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 85.000 tỷ đồng; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Tuy nhiên, điều tạo nên khác biệt không nằm ở những chỉ tiêu tăng trưởng hay những con số trong Nghị quyết, mà thể hiện ở quyết tâm hành động đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Từ những cuộc họp chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến cơ chế “luồng xanh” rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, các buổi “Cà phê doanh nhân” được tổ chức thường xuyên và việc tháo gỡ từng điểm nghẽn trong GPMB, giao đất và tái định cư cho các dự án trọng điểm... Mỗi việc làm đều hướng tới mục tiêu chung là tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho phát triển.

Những nỗ lực đó đang từng bước phản ánh vào các chỉ số phát triển kinh tế. Tính đến hết tháng 5/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 24,69% so với cùng kỳ năm trước; riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,63%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với 15 dự án FDI cấp mới, tổng vốn đăng ký 307,2 triệu USD, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 2.201 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 26,1 nghìn tỷ đồng và 577 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Những con số trên cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh đang được củng cố. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, song đây là những tín hiệu tích cực khẳng định tỉnh đang đi đúng hướng.

Lễ khởi công xây dựng Dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko có tổng mức đầu tư 500 triệu USD tại KCN Yên Quang xã Thịnh Minh.

Từ cuộc họp chưa từng có tiền lệ tại xã Kim Bôi có thể thấy rõ một điều: khát vọng “tăng trưởng 2 con số” của tỉnh không còn nằm trên những văn bản hay nghị quyết, mà nó đang hiện diện trong từng cuộc họp, từng quyết định và từng dự án đang được triển khai.

Hành trình hướng tới mục tiêu “tăng trưởng 2 con số” chắc chắn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng quyết tâm khơi thông các nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, Phú Thọ đang tạo dựng những nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Mạnh Hùng