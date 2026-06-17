“Kết nối Thái Lan 2026” mở rộng không gian hợp tác tại Phú Thọ

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Việt Nam và Vương quốc Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong dòng chảy hợp tác mạnh mẽ đó, việc Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam lựa chọn Phú Thọ làm địa điểm tổ chức Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” không chỉ là vinh dự, mà còn khẳng định vị thế vững chắc của vùng Đất Tổ - một cực tăng trưởng mới, điểm đến an toàn và hấp dẫn của dòng vốn ngoại giao kinh tế.

Hiện thực hóa Chiến lược "Ba kết nối" tại cấp địa phương

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã chứng kiến những bước chuyển mình thực chất và mạnh mẽ. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan vừa qua là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất. Những cuộc hội đàm, tiếp xúc ngoại giao tầm vĩ mô đã mở ra không gian hợp tác toàn diện từ thương mại, đầu tư đến dịch vụ logistics, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - Bà Urawadee Sriphiromya cùng các đại biểu tham dự tọa đàm giữa UBND tỉnh và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tháng 3 năm 2026.

Đặc biệt, việc lãnh đạo hai nước thống nhất thúc đẩy Chiến lược “Ba kết nối” (bao gồm: kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp, địa phương; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững) đã tạo ra một bệ phóng mang tính bước ngoặt.

Đây là kim chỉ nam mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho các địa phương, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD trong thời gian tới và đạt 50 tỷ USD trong những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” do Đại sứ quán Thái Lan chủ trì phối hợp tổ chức chính là bước đi cụ thể hóa sinh động nhất, biến các cam kết chiến lược của hai quốc gia thành những dự án, công trình hiện hữu tại địa phương.

Phú Thọ - "Tọa độ" hấp dẫn của dòng vốn ngoại

Phát biểu tại buổi tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trung tuần tháng 3/2026 vừa qua, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam khẳng định: Không phải ngẫu nhiên Phú Thọ trở thành địa phương được lựa chọn cho sự kiện đối ngoại kinh tế đặc biệt quan trọng này. Bên cạnh bề dày lịch sử của vùng Đất Tổ cội nguồn, tỉnh đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới đầy bứt phá.

Pa nô giới thiệu Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” hiện diện trên những trục đường chính của phường Việt Trì.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn, quy mô kinh tế vượt trội hơn, nguồn nhân lực dồi dào và hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ. Nằm ở vị trí trung tâm kết nối giữa vùng Trung du, miền núi phía Bắc với vùng Đồng bằng sông Hồng, Phú Thọ sở hữu mạng lưới giao thông huyết mạch kết nối thông suốt với Thủ đô Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng biển Hải Phòng.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, tỉnh định hướng phát triển 57 khu công nghiệp (KCN), trong đó 28 KCN đã được thành lập, đang xây dựng hoặc đi vào hoạt động, sẵn sàng cung ứng quỹ đất sạch và hạ tầng hiện đại để đón đầu các làn sóng đầu tư công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, bán dẫn và dịch vụ logistics hiện đại.

Đặc biệt, sự hiện diện và lớn mạnh của các dòng vốn Thái Lan tại Phú Thọ những năm qua là minh chứng sống động cho sức hút đầu tư của địa phương. Tính đến nay, các nhà đầu tư Thái Lan đã và đang triển khai 16 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư vượt mốc 400 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản.

Những cam kết triệu đô và dấu ấn AMATA City Phú Thọ

Theo thông báo từ Ban Tổ chức, trong khuôn khổ Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”, nhiều hoạt động quan trọng sẽ được triển khai đồng bộ như: Hội nghị “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”; triển lãm gian trưng bày Thai Connect EXPO với 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Thái Lan và tỉnh Phú Thọ; kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại và tham quan thực địa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và đoàn công tác tham quan, khảo sát thực tế hạ tầng kỹ thuật KCN Amata Biên Hòa do Tập đoàn Amata - chủ đầu tư dự án AMATA City Phú Thọ đầu tư xây dựng và quản lý.

Đặc biệt, dự kiến các đối tác, nhà đầu tư lớn sẽ trao các văn kiện hợp tác đầu tư quan trọng, bao gồm: Ý định thư về đầu tư mở rộng dự án của CP Group tại Phú Thọ với số vốn dự kiến 320 triệu USD; Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác đầu tư mở rộng dự án của các tập đoàn bán lẻ hàng đầu như Central Retail Việt Nam và Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam.

Điểm nhấn mang tính biểu tượng tại sự kiện năm nay là nghi thức nhấn nút triển khai Dự án KCN Đoan Hùng - AMATA City Phú Thọ do Tập đoàn AMATA làm chủ đầu tư. Với quy mô gần 500 ha, được định hướng trở thành KCN sinh thái thông minh và trung tâm sản xuất công nghệ cao hàng đầu khu vực, dự án không chỉ thổi luồng sinh khí mới vào bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương mà còn khẳng định niềm tin chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia Thái Lan đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Kiến tạo tương lai từ niềm tin chiến lược

Để có được niềm tin chiến lược ấy, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Với phương châm luôn coi doanh nghiệp là đối tác đồng hành, Phú Thọ cam kết bảo hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất bằng cơ chế minh bạch, ổn định, an toàn để các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Ban Tổ chức đang tập trung hoàn thiện khu vực tổ chức hội nghị và triển lãm trong Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”.

Với chủ đề: “Kết nối Thái Lan và Việt Nam: Thành phố thông minh - Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững”, hội nghị năm 2026 tại Phú Thọ đã trở thành một diễn đàn chuyên môn cấp cao chất lượng. Tại đây, các nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã cùng nhau chia sẻ, hiến kế những giải pháp về quản trị đô thị hiện đại, hạ tầng thông minh, năng lượng sạch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong giai đoạn tới, Phú Thọ kỳ vọng và sẵn sàng đón nhận thêm nhiều dự án đầu tư chất lượng cao, đón đầu xu thế thời đại từ Thái Lan như: điện tử, bán dẫn, đô thị thông minh, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch dịch vụ cao cấp. Tỉnh cam kết lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số làm động lực phát triển mới để cùng các đối tác Thái Lan xây dựng những mô hình hợp tác bền vững, hướng tới tương lai.

Từ vùng Đất Tổ cội nguồn linh thiêng, những ý tưởng hợp tác được khai mở từ Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” chắc chắn sẽ nhanh chóng đơm hoa kết trái, trở thành những công trình hiện hữu và biểu tượng thành công mới. Sự kết hợp giữa tiềm năng, khát vọng bứt phá của Phú Thọ cùng tiềm lực chiến lược của các đối tác Thái Lan sẽ góp phần tô thắm thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, cùng vững vàng tiến vào nửa thế kỷ tiếp theo của sự hợp tác và thịnh vượng.

Đinh Vũ