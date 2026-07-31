Hội thảo thực trạng cơ chế giám sát ở cấp cơ sở và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra cấp xã

Chiều 31/7, tại tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội thảo “Thực trạng cơ chế giám sát ở cấp cơ sở và hoạt động của UBKT cấp xã”. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nghiêm Xuân Thành - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện UBKT một số Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay, bộ máy cấp ủy, chính quyền ở 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, thực sự gần dân, sát dân. Với nhiều nhiệm vụ và thẩm quyền lớn hơn, quy mô quản lý rộng hơn, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng cũng có nhiều thay đổi.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Hội thảo là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng cơ chế giám sát ở cấp cơ sở và tổ chức, hoạt động của UBKT cấp xã từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay. Qua đó, trao đổi, làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình, cách làm hiệu quả; đề xuất hoàn thiện các quy định, cơ chế giám sát ở cấp cơ sở, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh: Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã giao UBKT Trung ương tham mưu xây dựng Đề án “Cơ chế giám sát ở cơ sở và nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT cấp xã trong giai đoạn mới”.

Để có những luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn phục vụ xây dựng Đề án, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá đầy đủ những yêu cầu mới đối với công tác giám sát của Đảng ở cấp cơ sở khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ cơ chế giám sát ở cấp cơ sở cần được thiết kế như thế nào để đảm bảo rõ chủ thể, rõ đối tượng, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu trao đổi về đổi mới phương thức giám sát theo hướng tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát dựa trên dữ liệu, giám sát theo địa bàn, các lĩnh vực có nguy cơ cao, kết hợp giữa giám sát với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên... Phân tích những yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của UBKT cấp xã trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện hệ thống quy định, hướng dẫn nghiệp vụ, cơ chế phối hợp giám sát.

Lãnh đạo UBKT Thái Nguyên phát biểu tham luận tại hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 26 tham luận, trong đó có 8 tham luận trực tiếp của các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ những khó khăn trong thực hiện công tác giám sát ở cấp cơ sở hiện nay, đặc biệt là khó khăn về nguồn nhân lực; chương trình giám sát còn dàn trải; năng lực nhận diện vi phạm, đánh giá dấu hiệu vi phạm, tham mưu xử lý tình huống còn hạn chế, nhất là với vấn đề mới, phức tạp; công tác giám sát ở một số lĩnh vực nhạy cảm còn khó khăn, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện UBKT Trung ương và các UBKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự hội thảo.

Để hoàn thiện cơ chế giám sát ở cấp cơ sở và nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT cấp xã, nhiều ý kiến đề nghị: Trung ương tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát theo hướng cụ thể, thống nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động của UBKT cấp xã; tăng cường bồi dưỡng, hỗ trợ nghiệp vụ đối với những nội dung mới, khó, phát sinh trong thực tiễn.

Hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm, nhận diện rủi ro, phân công cán bộ kiểm tra bám địa bàn, nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm ở cơ sở. Đề nghị hoàn thiện hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và các phần mềm nghiệp vụ dùng chung của ngành kiểm tra Đảng, bảo đảm sự kết nối, liên thông dữ liệu.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao và ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến khẳng định việc hoàn thiện cơ chế giám sát ở cấp cơ sở không chỉ là yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, mà còn là yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cơ chế giám sát ở cấp cơ sở trong giai đoạn mới phải lấy kiểm soát quyền lực làm trọng tâm; phải xây dựng UBKT cấp xã đủ năng lực, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; chuyển đổi số phải trở thành động lực quan trọng để đổi mới công tác giám sát ở cấp cơ sở.

Đây là những luận cứ quan trọng góp phần hoàn thiện Đề án, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Huyền Trang - Đức Anh