Bao La làm dân vận khéo

Lãnh đạo xã lặn lội trên những con đường trơn lầy bùn đất để đến với dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; các hội, đoàn thể triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân...Công tác dân vận ở Bao La được triển khai hiệu quả từ những việc làm nhỏ nhưng giàu ý nghĩa như thế.

Lãnh đạo xã Bao La trực tiếp khảo sát việc xây dựng, cải tạo, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Sau những cơn mưa lớn, con đường đất vào khu dân cư Huối Buốc, xóm Mường Hịch trở nên trơn trượt, lầy lội. Chia sẻ với sự vất vả của bà con, đồng chí Bùi Văn Khuyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bao La đã cùng cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn trực tiếp khảo sát thực địa. Với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng (đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công), lãnh đạo UBND xã Bao La đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ để bà con Huối Buốc sớm có con đường khang trang, thuận tiện đi lại. Những việc làm thiết thực đó đã cho thấy nỗ lực của Đảng ủy, UBND xã Bao La trong việc đồng hành, lắng nghe và nỗ lực vì cuộc sống của Nhân dân.

Cũng trong những ngày tháng 7 ân tình, trên địa bàn xã Bao La đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng quà gia đình người có công, rửa xe gây quỹ tri ân người có công...

Điểm mới của các hoạt động kỷ niệm ngày 27/7 năm nay là chương trình cắt tóc miễn phí “Mái tóc nghĩa tình”. Chương trình do Đoàn xã phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức. Lãnh đạo Đảng ủy xã đến thăm hỏi, động viên, gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ sự tri ân tới các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Ngay sau hoạt động cắt tóc tập trung tại Nhà văn hóa xóm Mường Pa, các đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên tiếp tục đến tận nhà cắt tóc cho cựu chiến binh tuổi cao, đi lại khó khăn tại xóm Piềng Vế.

Công tác dân vận ở xã Bao La được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa như chăm sóc người có công, thăm tặng quà gia đình chính sách.

Công tác dân vận cũng được đẩy mạnh trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Để vận động hội viên giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái và phát triển du lịch cộng đồng, Hội vừa ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Keng Lóong”, “Keng Lóong - Coong Dàm”, trao tặng 65 chiếc áo Cóm (áo Mường) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 6,5 triệu đồng.

Hội viên phụ nữ xây dựng các công trình “Đường hoa phụ nữ” trên 800m, “Đoạn đường chiếu sáng thông minh” với 15 đèn năng lượng mặt trời, góp phần xây dựng nông thôn mới. Công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội được triển khai thường xuyên.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các chi hội đã tổ chức giúp đỡ 18 đám hiếu với trên 1.900 ngày công lao động, gần 2.100 kg gạo và trên 65 triệu đồng tiền mặt; thăm hỏi hội viên ốm đau, thai sản, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 43 triệu đồng cùng hơn 240 ngày công lao động; phối hợp trao 50 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn; tặng 37 suất quà cho tân binh lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Lò Thu Hà - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bao La cho biết: Từ những chuyến đi thực tế của lãnh đạo xã hay các hoạt động hỗ trợ Nhân dân thiết thực của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an xã... đã cho thấy nỗ lực thực hiện công tác dân vận của xã Bao La. Công tác này được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng - an ninh; an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Điểm nhấn trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” là việc xây dựng được 54 mô hình, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Dương Liễu