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Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Chiều 30/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc triển khai giai đoạn 2 đối với 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại Phú Thọ, điểm cầu chính đặt tại Văn phòng Tỉnh ủy và kết nối đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tửCác đại biểu dự họp tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Quy định số 338 của Ban Bí thư về thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; Hướng dẫn số 42 và Kế hoạch số 77 của Văn phòng Trung ương Đảng về triển khai toàn quốc 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, cùng các nội dung kỹ thuật liên quan.

Theo đó, 4 thủ tục hành chính được triển khai gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Việc thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng hệ thống thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử cho cán bộ, đảng viên; hướng tới chuẩn hóa, số hóa quy trình, hồ sơ; nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đảng.

Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tửCác đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; hướng dẫn xử lý các tình huống nghiệp vụ nhằm bảo đảm việc vận hành hệ thống được thông suốt, an toàn.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thủ tục hành chính Môi trường Văn phòng tỉnh ủy Trung ương đảng điện tử Đại biểu hội nghị Toàn quốc Minh bạch Tổ chức đảng
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