Xây dựng báo chí Phú Thọ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong kỷ nguyên số

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra vào ngày 30/7/2026, trước thềm Đại hội, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ về mục tiêu nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng báo chí Phú Thọ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

PV: Thưa đồng chí, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong bối cảnh hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tinh gọn tổ chức bộ máy chính trị, ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hoà Bình. Cùng với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ chính trị, các cơ quan báo chí địa phương cũng được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 23/10/2025 trên cơ sở hợp nhất 3 Hội Nhà báo của tỉnh Phú Thọ cũ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ hiện có 556 hội viên sinh hoạt tại 1 liên chi hội (Liên chi hội Nhà báo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ), 4 chi hội (Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Chi hội Nhà báo Báo Quân khu 2, Chi hội Nhà báo Thường trú, Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh) và 2 câu lạc bộ nhà báo (Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi, Câu lạc bộ Nhà báo nữ).

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có chủ đề: “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, vai trò của tổ chức Hội; đoàn kết, phát huy năng lực hội viên; xây dựng báo chí Phú Thọ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong kỷ nguyên số, góp phần phát triển quê hương Đất Tổ nhanh, bền vững".

PV: Để Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ thực sự là “ngôi nhà chung” cho những người làm báo trên địa bàn tỉnh, Hội sẽ đổi mới phương thức hoạt động ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Hội Nhà báo tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp bồi dưỡng cho hội viên trên cả 4 trụ cột quan trọng.

Thứ nhất, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, thường xuyên tổ chức các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền. Nâng cao bản lĩnh chính trị, giúp hội viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo cách mạng; nâng cao "sức đề kháng" và khả năng nhạy bén chính trị trước các thông tin xấu, độc. Định hướng báo chí bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, đảm bảo dòng chảy thông tin chính thống luôn giữ vai trò chủ đạo.

Thứ hai, Hội chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh việc thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Xây dựng văn hóa người làm báo, nâng cao tự trọng nghề nghiệp, khuyến khích tinh thần phụng sự công chúng và tính trung thực, khách quan trong từng tác phẩm báo chí.

Thứ ba, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, đổi mới phương thức đào tạo, tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn, hội thảo chuyên đề về báo chí đa nền tảng, báo chí dữ liệu, báo chí sáng tạo (infographic, podcast, video ngắn) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo tác phẩm. Trong công tác tổ chức Giải báo chí tỉnh, Hội tiếp tục đổi mới thể lệ, nâng cao chất lượng chấm giải nhằm khuyến khích hội viên dấn thân vào các đề tài lớn, bài viết điều tra, phản biện xã hội sắc bén và có tính lan tỏa cao. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh để đầu tư cho các tác phẩm báo chí trọng điểm, có chuyên sâu.

Thứ tư, tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh và đồng hành cùng hội viên. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung sinh hoạt, đưa các hoạt động sinh hoạt chi hội, CLB đi vào thực chất; tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ nhà báo. Chủ động đồng hành, bảo vệ nhà báo, phóng viên khi hành nghề đúng pháp luật; phản đối và đề nghị xử lý nghiêm các hành vi cản trở, xâm phạm nhà báo tác nghiệp. Tổ chức các giải thể thao, hoạt động văn hóa - văn nghệ, chương trình về nguồn để gắn kết hội viên, tạo động lực cống hiến.

PV: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ 2026 – 2031?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Trong nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ và đội ngũ người làm báo trong tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh liên quan đến hoạt động báo chí và công tác Hội.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh vững mạnh từ cơ sở, phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo.

Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo; xây dựng đội ngũ hội viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong thời đại công nghệ số.

Thứ tư, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội gắn với xu thế phát triển của báo chí hiện đại; đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hỗ trợ hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Thứ năm, phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh.

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; phát huy bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của đội ngũ người làm báo; chủ động thích ứng với xu thế phát triển của báo chí hiện đại và chuyển đổi số. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và sáng tạo, Hội quyết tâm cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của Nhân dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Diệu Thu (thực hiện)