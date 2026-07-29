Vai trò của Liên chi hội trong tổ chức hoạt động, sáng tác và quảng bá tác phẩm báo chí chất lượng cao

Trong hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam, liên chi hội (LCH) và các chi hội là nơi gần hội viên nhất, trực tiếp tổ chức các phong trào nghiệp vụ, kết nối đội ngũ, phát hiện và bồi dưỡng nhân tố mới. Thực tiễn hoạt động của LCH Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình (PTTH) Phú Thọ thời gian qua cho thấy, nếu được tổ chức hiệu quả, LCH không chỉ là cầu nối giữa Hội Nhà báo với hội viên, mà còn trở thành “vườn ươm” của những tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần nâng tầm vị thế báo chí địa phương trong hệ thống báo chí cả nước.

Báo và PTTH Phú Thọ nhận giải vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026.

Sau hợp nhất tỉnh, cùng với việc hợp nhất các cơ quan báo chí, việc thành lập LCH Nhà báo Báo và PTTH Phú Thọ là bước đi tất yếu nhằm thống nhất tổ chức, tập hợp đội ngũ người làm báo trong cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh. Từ nền tảng của 5 chi hội trước đây, LCH hiện quy tụ 327 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội trực thuộc, trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào nghiệp vụ của báo chí Phú Thọ.

Điều đáng ghi nhận là ngay trong giai đoạn đầu sau hợp nhất, khi bộ máy tổ chức còn nhiều thay đổi, LCH đã nhanh chóng ổn định hoạt động, góp phần củng cố tư tưởng hội viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất để đội ngũ người làm báo tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Cùng với Hội Nhà báo tỉnh, LCH đã tham mưu mở nhiều lớp tập huấn về báo chí đa phương tiện, sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, báo điện tử, viết về xây dựng Đảng, sử dụng hệ thống CMS và nhiều kỹ năng làm báo hiện đại. Hơn 1.600 lượt cán bộ, hội viên đã được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn. Đây không chỉ là những khóa học đơn thuần, mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các thế hệ nhà báo, giữa các loại hình báo chí và giữa lý luận với thực tiễn tác nghiệp.

LCH cũng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trong việc xét chọn, đề nghị hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Công tác xét duyệt được thực hiện bài bản, lựa chọn những đề tài có chiều sâu, có sức lan tỏa và có khả năng tham gia các giải báo chí lớn. Trong nhiệm kỳ qua đã có hơn 100 tác phẩm của hội viên được hỗ trợ kinh phí đầu tư sáng tạo.

Điều đáng quý là sau mỗi mùa giải báo chí, LCH đều tham mưu biểu dương, tôn vinh các tác giả đoạt giải, tạo nên phong trào thi đua nghề nghiệp tích cực. Những hình thức động viên tuy không lớn về vật chất nhưng có giá trị tinh thần rất lớn, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Hiệu quả của cách làm đó được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Trong những năm gần đây, hội viên của LCH liên tục ghi dấu ấn tại các giải báo chí lớn ở Trung ương. Riêng Giải Báo chí Quốc gia đã đoạt 1 giải A, 5 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích với nhiều tác phẩm tiêu biểu như “Ông rũ rối”, “Con nợ chính sách”, “Gồng mình gánh nợ”, “Đừng để thuốc lá điện tử đầu độc giới trẻ”, “Trả lại sự sống cho đất”, “Đừng để lãng phí tấc vàng”.

Tại Giải Diên Hồng về Quốc hội và HĐND, hội viên của LCH đã giành 2 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích với các tác phẩm “Gồng mình gánh nợ”, “Ngủ quên trên luật”, “Khi đại biểu đồng hành cùng nông dân số”, “Không để khoảng trống pháp lý”.

Ở Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng), các tác phẩm “Ông rũ rối”, “Đối thoại toại lòng dân”, “Cần khắc phục tình trạng”hưu chức“-”hưu Đảng"", “Đường lớn mở ra từ lòng dân” đã mang về 1 giải B và 3 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, các hội viên còn đoạt 1 giải B, 2 giải C và 1 giải Khuyến khích tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng 1 giải B tại Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Riêng năm 2026, có 2 giải vàng tại Liên hoan phát thanh toàn quốc, 1 giải B và 1 giải Khuyến khích tại Giải Báo chí quốc gia.

Những thành tích đó khẳng định vai trò của LCH không chỉ là tổ chức tập hợp hội viên mà còn là môi trường nuôi dưỡng, đồng hành và chắp cánh cho những tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần nâng cao vị thế báo chí Phú Thọ trên các diễn đàn báo chí quốc gia.

Phong trào sáng tạo tác phẩm chất lượng cao cũng được phát động sâu rộng. Bình quân mỗi năm có trên 1.000 tác phẩm chất lượng cao được bình xét; nhiều cuộc thi báo chí chuyên đề được tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng trăm lượt hội viên được hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm, qua đó đã tạo nên môi trường thi đua nghề nghiệp rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng báo chí của tỉnh.

Trong điều kiện báo chí hiện đại, sáng tạo tác phẩm không còn là công việc của từng cá nhân riêng lẻ. Những tác phẩm lớn hiện nay thường được thực hiện theo ê kíp, kết hợp phóng viên, quay phim, kỹ thuật, đồ họa, dữ liệu, mạng xã hội và nhiều bộ phận khác. Chính vì vậy, LCH có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối nguồn lực, hình thành các nhóm sáng tạo liên ngành, tổ chức trao đổi chuyên môn và phát huy thế mạnh của từng loại hình báo chí.

Báo và PTTH Phú Thọ hiện quy tụ được đông đảo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Đây là nguồn lực rất lớn để LCH xây dựng các nhóm sáng tác theo từng chuyên đề cụ thể. Nếu được tổ chức bài bản, mỗi nhóm sẽ trở thành cái nôi sáng tạo những tác phẩm lớn có khả năng cạnh tranh ở các giải báo chí cấp quốc gia.

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là quảng bá tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong thời đại số, giá trị của tác phẩm không chỉ được đo bằng số giải thưởng mà còn bằng sức lan tỏa đối với công chúng. Vì vậy, LCH cần phối hợp với cơ quan báo chí xây dựng cơ chế giới thiệu, truyền thông và lan tỏa các tác phẩm xuất sắc trên nhiều nền tảng số; tổ chức tọa đàm, giao lưu tác giả, giới thiệu hậu trường sáng tác để công chúng hiểu hơn về lao động báo chí. Đây cũng là kinh nghiệm đang được nhiều LCH lớn trên cả nước triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, LCH cần tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt theo hướng chuyên đề, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý hội viên và tổ chức hoạt động; xây dựng cơ sở dữ liệu về tác phẩm báo chí chất lượng cao; hình thành mạng lưới cộng tác viên chuyên gia ở các lĩnh vực để hỗ trợ phóng viên khai thác đề tài chuyên sâu; phát triển mô hình cố vấn nghề nghiệp giữa các nhà báo giàu kinh nghiệm với đội ngũ phóng viên trẻ.

Thực tiễn cho thấy, nơi nào LCH mạnh thì nơi đó phong trào nghiệp vụ sôi nổi, hội viên gắn bó với tổ chức Hội và chất lượng tác phẩm báo chí được nâng lên. Với nền tảng đã được xây dựng trong nhiều năm qua, cùng những kết quả đạt được sau hợp nhất, LCH Nhà báo Báo và PTTH Phú Thọ có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm kết nối đội ngũ người làm báo, hạt nhân của các phong trào thi đua sáng tạo và là bệ đỡ cho những tác phẩm báo chí chất lượng cao. Từ đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển, giàu mạnh và văn minh.

Đặng Chí Thành- Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ