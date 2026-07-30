Bản lĩnh nắm bắt thời cơ

Hôm nay, ngày 30/7, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc trong niềm vui, sự kỳ vọng của đông đảo những người làm báo Đất Tổ và bạn đọc trong tỉnh. Là Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội Nhà báo mà còn mở ra chặng đường mới đối với báo chí Phú Thọ trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các đồng nghiệp tỉnh bạn tác nghiệp tại Trường Sa. Ảnh: Phương Thanh

Với chủ đề “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo góp phần phát triển báo chí Phú Thọ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, tập hợp, đoàn kết, phát huy năng lực hội viên tham gia xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội không chỉ xác định phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới mà còn gửi gắm khát vọng xây dựng đội ngũ người làm báo đủ bản lĩnh, trí tuệ và năng lực để đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thực tiễn đang mở ra nhiều thời cơ chưa từng có đối với báo chí cách mạng. Sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đã trở thành điều kiện thuận lợi để thông tin chính thống lan tỏa nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội đó là không ít thách thức đặt ra, từ yêu cầu bảo đảm tính xác thực của thông tin, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực định hướng dư luận đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong môi trường truyền thông hiện đại. Trong bối cảnh ấy, điều quyết định không chỉ là làm chủ công nghệ mà trước hết phải giữ vững bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Trong bài viết “Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số” nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm nhấn mạnh: “Báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số vì vậy phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập”. Đó vừa là định hướng chiến lược, vừa là yêu cầu đối với mỗi cơ quan báo chí và mỗi người làm báo hôm nay.

Bước vào nhiệm kỳ mới, báo chí Phú Thọ có nền tảng đáng tự hào. Hội Nhà báo tỉnh hiện có 556 hội viên, quy tụ đội ngũ những người làm báo giàu kinh nghiệm, trách nhiệm và tâm huyết. Nhiệm kỳ qua, Hội không ngừng đổi mới hoạt động, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng báo chí địa phương. Những kết quả đó là tiền đề quan trọng để báo chí Đất Tổ tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Tuy nhiên, thời cơ không tự biến thành thành quả. Điều đó đòi hỏi mỗi hội viên phải không ngừng học tập, làm chủ công nghệ mới, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; mỗi cơ quan báo chí phải đổi mới tư duy làm báo, nâng cao chất lượng tác phẩm, khẳng định vai trò định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị tích cực và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I mở đầu một nhiệm kỳ mới của tổ chức Hội, đồng thời mở ra một hành trình mới của báo chí Đất Tổ. Tin tưởng rằng, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến, đội ngũ những người làm báo tỉnh Phú Thọ sẽ nắm bắt tốt thời cơ, tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phú Thọ