Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 18/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo ST25 Bảo Minh lúa ruộng rươi 3kg

147.600 đồng/túi

2

Gạo nếp nương

50.000 đồng/kg

3

Nạm bò Vinabeef 200g

77.900 đồng/khay

4

Thịt tôm làm sạch 150g

49.000 đồng/khay

5

Ức cá basa 400g

29.500 đồng/khay

6

Rau lang túi 400g

10.000 đồng/túi

7

Cà rốt

30.000 đồng/kg

8

Măng tây túi 200g

25.000 đồng/túi

9

Mít Thái

29.000 đồng/kg

10

Dầu Hào Nam Dương chai 270g

12.200 đồng/chai

11

Nước mắm Cá Cơm Than Thuận Phát chai 490ml

24.300 đồng/chai

12

Xốt Mayonnaise Simply Chấm Và Trộn Đều Ngon chai 230g

30.600 đồng/chai

13

Dầu đậu nành không biến đổi gen Amur Pearl chai 1L

63.600 đồng/chai

14

Chảo cạn Sunhouse inox 5 đáy IN20M4

239.000 đồng/chiếc

15

Bình nước cao cấp Inochi Biwa 1.2L

69.000 đồng/chiếc

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 18/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nước mắm Hàng hóa Cà rốt đậu nành mít thái gạo nếp giá bán sạch tôm
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