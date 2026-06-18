Giá cả thị trường ngày 18/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo ST25 Bảo Minh lúa ruộng rươi 3kg
147.600 đồng/túi
2
Gạo nếp nương
50.000 đồng/kg
3
Nạm bò Vinabeef 200g
77.900 đồng/khay
4
Thịt tôm làm sạch 150g
49.000 đồng/khay
5
Ức cá basa 400g
29.500 đồng/khay
6
Rau lang túi 400g
10.000 đồng/túi
7
Cà rốt
30.000 đồng/kg
8
Măng tây túi 200g
25.000 đồng/túi
9
Mít Thái
29.000 đồng/kg
10
Dầu Hào Nam Dương chai 270g
12.200 đồng/chai
11
Nước mắm Cá Cơm Than Thuận Phát chai 490ml
24.300 đồng/chai
12
Xốt Mayonnaise Simply Chấm Và Trộn Đều Ngon chai 230g
30.600 đồng/chai
13
Dầu đậu nành không biến đổi gen Amur Pearl chai 1L
63.600 đồng/chai
14
Chảo cạn Sunhouse inox 5 đáy IN20M4
239.000 đồng/chiếc
15
Bình nước cao cấp Inochi Biwa 1.2L
69.000 đồng/chiếc
Kết Đoàn
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