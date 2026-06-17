Nghiên cứu phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố với quy mô phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài

Chiều 17/6, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nội vụ báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh hiện có trên 5.000 thôn, tổ dân phố, trong đó có hơn 2.000 thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định. Trên cơ sở rà soát, dự kiến có 141 xã, phường thuộc diện sắp xếp thôn, tổ dân phố; 7 xã không thực hiện sắp xếp do các thôn đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn.

Theo phương án tổng thể, tỉnh dự kiến sắp xếp 3.606 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.639 thôn, tổ dân phố mới, giảm 1.967 đơn vị, tương đương giảm gần 39%. Dự kiến, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 3.082 thôn, tổ dân phố.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, các địa phương đang tập trung xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về phương án sắp xếp theo quy định. Song song với đó, tỉnh xây dựng phương án bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

Hiện, toàn tỉnh còn khoảng 813 người hoạt động không chuyên trách cấp xã cần bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ theo quy định.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là việc bố trí nhân sự sau sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và việc hoàn thiện các thủ tục theo tiến độ đề ra.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong triển khai phương án sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố.

Đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp cơ sở, do đó các xã, phường cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí yêu cầu, việc sắp xếp phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời nghiên cứu phương án sắp xếp với quy mô phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Quá trình thực hiện cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong các tổ chức Đảng và sự đồng thuận cao của Nhân dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với việc đặt tên thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, cần ưu tiên các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống của địa phương. Đồng thời, rà soát, lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư, người hoạt động không chuyên trách bảo đảm phù hợp quy định.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, bố trí, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất sau sắp xếp, tránh lãng phí nguồn lực.

Lê Hoàng