Đồng bộ các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi phát sinh phức tạp. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng “sinh thái - xanh - tuần hoàn - đa giá trị”... sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn có nhiều chuyển biến tích cực .

Cùng với thực hiện bảo vệ môi trường, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, Phú Thọ luôn xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, thông minh; lấy khoa học - công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo làm nền tảng.

Công ty Nấm Phùng Gia, xã Bình Nguyên đầu tư chế biến sâu nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN, đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, ngành đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ kỹ thuật mới, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình trình diễn áp dụng đồng bộ các giải pháp, tiến bộ kỹ thuật gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi trên các cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc trưng, có lợi thế của tỉnh; phát triển mô hình ICM trên cây trồng; duy trì và phát triển các mô hình chuỗi cung cấp sản phẩm an toàn; ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và tiêu thụ thông qua tem điện tử truy xuất nguồn gốc.

Năm 2025, giá trị tăng thêm lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 45,4 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 3,3%; chiếm tỷ trọng 12,5% tổng giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế toàn tỉnh.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh đã hình thành, phát triển nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao như: Sản xuất rau, củ, quả an toàn trong nhà màng, nhà lưới ở các xã Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Tam Nông, Tam Dương, Vĩnh Tường, Kim Bôi...; trồng nho mẫu đơn, nho hạ đen ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, đạt tiêu chuẩn VietGAP ở các xã Thu Cúc, Phùng Nguyên; trồng dưa lưới trong nhà kính ở Vĩnh Chân, Tây Cốc...

Đồng chí Đặng Ngọc Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Việc đồng bộ nhiều giải pháp trong sản xuất nông nghiệp góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, theo nhu cầu của thị trường, áp dụng các tiêu chuẩn sạch, hữu cơ, tuần hoàn... góp phần bảo vệ môi trường cũng như phát triển bền vững.

Vùng cam Cao Phong xây dựng mô hình chuyên canh tập trung theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị nông sản.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 290 vùng trồng lúa chất lượng cao với diện tích gần 56,4 nghìn ha; khoảng 2,2 nghìn ha cây trồng được sản xuất theo hướng hữu cơ, sản xuất an toàn, sản xuất theo quy trình VietGAP hoặc tương đương; 686 vùng trồng trọt tập trung các sản phẩm chủ lực, có lợi thế với diện tích 82,8 nghìn ha.

Tỉnh cũng đã thiết lập, cấp và quản lý 766 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 9,8 nghìn ha (106 mã phục vụ xuất khẩu với diện tích hơn 1,2 nghìn ha; 660 mã nội tiêu với diện tích gần 8,5 nghìn ha) và 4 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Năm 2025, toàn tỉnh có 48 cơ sở xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, tổng sản lượng xuất khẩu xấp xỉ 185 nghìn tấn, đạt 1.325,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi gần 3,2 nghìn ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các đối tượng khác cho hiệu quả kinh tế cao gấp 3-5 lần so với trồng lúa. Mô hình chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ giảm và chuyển dần sang chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại; liên kết sản xuất giữa các nông hộ hoặc giữa nông hộ với doanh nghiệp ngày càng được quan tâm.

Toàn tỉnh đã triển khai 207 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, gồm: Chè, bưởi, chuối, rau, gạo, hồng không hạt, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, sản phẩm OCOP...; 75 cơ sở áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, HACCP, ISO và 132 cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP theo quy định với sự tham gia của 65 doanh nghiệp, 122 hợp tác xã, tổ hợp tác, 20 hộ kinh doanh cá thể.

Xã Thọ Văn tập trung phát triển mô hình chăn nuôi quy mô trang trại nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Năm nay, ngành nông nghiệp tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 3,5%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, đa giá trị gắn với du lịch sinh thái; phát triển chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, khép kín bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung; khuyến khích ứng dụng KHCN tiên tiến vào sản xuất, nuôi trồng theo hướng nâng cao giá trị; đa dạng đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất và quản lý chất lượng; xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản.

Quân Lâm