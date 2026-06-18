Trao giải cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các hội viên, nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã ôn lại truyền thống 101 năm xây dựng và phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam. Từ mốc son ngày 21/6/1925, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên - tờ báo cách mạng đầu tiên, mở ra dòng chảy hào hùng của nền báo chí nước nhà, đến các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, các thế hệ nhà báo - chiến sĩ đã xông pha nơi bom rơi, đạn lạc để ghi lại những thước phim, trang viết đầy máu và hoa, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của Tổ quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trao Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh sinh động dòng chảy thời sự, báo chí còn tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng thời chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đa nền tảng.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu khai mạc, ôn lại truyền thống 101 năm xây dựng và phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Hòa chung dòng chảy đó, đội ngũ những người làm báo tỉnh Phú Thọ đã và đang nỗ lực đổi mới không ngừng. Các đồng chí phóng viên, nhà báo đã giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn đời sống để phản ánh kịp thời, toàn diện những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nhà.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đã xuất sắc đạt giải A trong cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã tổng kết Cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”. Cuộc thi được phát động nhằm triển khai Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 24/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hơn 5 tháng triển khai, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh đã nhận được trên 150 tác phẩm báo chí. Hội đồng Giám khảo đã xét chọn 113 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả để chấm vòng chung khảo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải B.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải C.

Ban tổ chức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và tư duy sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh, các địa phương, đơn vị trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhất là các giải pháp thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban tổ chức vinh danh các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích.

Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao thưởng cho 43 tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng các nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2025.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 9 hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tặng Giấy khen cho 2 nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2025.

Đức Anh