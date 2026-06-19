AMY GRUPO: Một thập kỷ xây nền cho những khát vọng lớn

Kiên định với triết lý “Khác biệt dẫn lối thành công”, AMY GRUPO đang bước vào giai đoạn nâng chuẩn toàn diện sau một thập kỷ xây dựng nền tảng. Để hiểu rõ hơn về định hướng, chiến lược đang định hình trong giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp, từ con người, công nghệ, ESG đến lộ trình IPO, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Quốc Tuấn - Tổng giám đốc AMY GRUPO.

Ông Đinh Quốc Tuấn - Tổng giám đốc AMY GRUPO.

Phóng viên: Thưa ông, nhìn lại hành trình 10 năm đã qua, đâu là những dấu ấn chiến lược quan trọng tạo nên vị thế của AMY GRUPO hôm nay?

Ông Đinh Quốc Tuấn: Nếu nhìn lại chặng đường đã qua, điều tôi tự hào nhất không chỉ là quy mô nhà máy hay số lượng thị trường xuất khẩu mà là việc AMY GRUPO đã kiên định với một tầm nhìn dài hạn ngay từ những ngày đầu thành lập. Trong khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn tập trung vào thị trường nội địa, chúng tôi xác định thị trường mục tiêu là toàn cầu. Từ rất sớm, AMY GRUPO đã hướng đến những khu vực có sức tiêu thụ lớn như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và Trung Đông, trong đó Hoa Kỳ được xem là thị trường trọng điểm. Sau 10 năm, việc hiện diện tại hơn 30 quốc gia là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng quan trọng hơn là AMY GRUPO đã xây dựng được nền tảng sản xuất, công nghệ và đội ngũ đủ năng lực để cạnh tranh trên những thị trường khắt khe nhất.

Phóng viên: Thị trường vật liệu xây dựng vốn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tính chu kỳ và các biến động kinh tế vĩ mô. Triết lý nào đã giúp AMY GRUPO duy trì đà tăng trưởng trong suốt thời gian qua?

Ông Đinh Quốc Tuấn: Xuyên suốt hành trình phát triển của AMY GRUPO là triết lý “Khác biệt dẫn lối thành công”. Chúng tôi luôn tin rằng doanh nghiệp không thể tạo ra lợi thế bền vững nếu chỉ cạnh tranh bằng giá. Sự khác biệt phải đến từ chất lượng sản phẩm, năng lực phục vụ khách hàng, khả năng đổi mới và hiệu quả vận hành. Đó cũng là lý do AMY GRUPO liên tục đầu tư cho con người, công nghệ và thiết bị sản xuất. Chúng tôi luôn đặt câu hỏi làm thế nào để tạo ra giá trị tốt hơn cho khách hàng thay vì chỉ tìm cách bán được nhiều sản phẩm hơn. Nhờ triết lý đó, AMY GRUPO từng bước khẳng định vị thế trong ngành vật liệu xây dựng và vươn lên nhóm doanh nghiệp sản xuất hàng đầu Việt Nam.

Phóng viên: Sau 10 năm phát triển, AMY GRUPO đang bước vào giai đoạn chuyển mình mới. Đâu là bước ngoặt lớn nhất đang định hình tương lai của doanh nghiệp?

Ông Đinh Quốc Tuấn: Tôi cho rằng giai đoạn đầu tiên của AMY GRUPO là quá trình xây dựng nền tảng. Còn giai đoạn hiện nay là quá trình nâng chuẩn. Nếu trước đây doanh nghiệp tập trung mở rộng năng lực sản xuất và thị trường thì hiện nay chúng tôi chú trọng nhiều hơn tới chất lượng tăng trưởng, hiệu quả vận hành và năng lực quản trị. AMY GRUPO đang từng bước chuẩn hóa hệ thống theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu. Đây là nền tảng để doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới với tham vọng lớn hơn và tầm nhìn dài hạn hơn.

Dây chuyền sản xuất sàn SPC tại nhà máy của AMY GRUPO.

Phóng viên: Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, AMY GRUPO đã xây dựng chiến lược phát triển con người như thế nào?

Ông Đinh Quốc Tuấn: Tại AMY GRUPO, người lao động là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Chúng tôi đầu tư bài bản cho đào tạo, mở lớp đào tạo tại doanh nghiệp, liên tục cử nhân sự sang học tập tại các phòng thí nghiệm và trung tâm công nghệ hàng đầu tại châu Âu, đồng thời hợp tác với các đơn vị như FPT hay VCCI để nâng cao năng lực quản trị và chuyên môn.

Sự đầu tư chiều sâu này đã đem lại hiệu quả vận hành vượt trội cho bộ máy. Hiện tại, AMY GRUPO đã đạt được năng suất lao động vượt trội hơn 30% so với trung bình ngành; đồng thời thành công tiết giảm định mức lao động xuống chỉ còn 15-25 người trên mỗi triệu m2 sản phẩm (trong khi mức trung bình của ngành là từ 35-40 người). Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo đội ngũ giỏi về kỹ thuật đồng thời xây dựng một thế hệ nhân sự có tư duy toàn cầu, sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi và đồng hành cùng doanh nghiệp trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Phóng viên: Bên cạnh yếu tố con người, công nghệ và R&D được xem là nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh của AMY GRUPO. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Ông Đinh Quốc Tuấn: Chúng tôi luôn tự nhắc nhở rằng AMY GRUPO không chỉ bán sản phẩm mà bán những giá trị khác biệt được tạo ra từ con người và công nghệ. Trong ngành vật liệu xây dựng, nếu chậm chân một bước về công nghệ hoặc xu hướng tiêu dùng, doanh nghiệp rất dễ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, AMY GRUPO đã đầu tư hàng triệu USD cho hai trung tâm R&D chuyên sâu về Ceramic và Composite. Nhờ hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp thiết bị và nguyên liệu hàng đầu tại Ý, Tây Ban Nha, chu kỳ cập nhật công nghệ mới của chúng tôi được rút ngắn xuống khoảng 6 tháng, trong khi mặt bằng chung của ngành thường mất từ 3 - 4 năm. Đây là yếu tố giúp sản phẩm của AMY GRUPO đạt chất lượng ngang tầm các quốc gia có ngành vật liệu phát triển nhưng vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh về chi phí.

Phóng viên: Trong kỷ nguyên vươn mình của doanh nghiệp Việt, ESG không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện để tham gia vào các thị trường quốc tế. AMY GRUPO đang hiện thực hóa chiến lược này như thế nào?

Ông Đinh Quốc Tuấn: Tại AMY GRUPO, chúng tôi tiếp cận ESG như một điều kiện sống còn, một “tấm hộ chiếu xanh” để bước vào sân chơi toàn cầu. Năm 2024, AMY GRUPO trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành gạch ốp lát công bố báo cáo ESG theo tiêu chuẩn GRI. Song song với đó, chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể như chuyển đổi 100% năng lượng sấy phun sang biomass, đầu tư điện mặt trời áp mái và thay thế hệ thống xe nâng dầu bằng xe nâng điện. Với chúng tôi phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm mà còn là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Phóng viên: AMY GRUPO hiện đang làm việc với các đơn vị tư vấn từng đồng hành cùng nhiều thương vụ IPO lớn. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về mục tiêu của lộ trình này và ý nghĩa của IPO đối với AMY GRUPO trong giai đoạn phát triển tiếp theo?

Ông Đinh Quốc Tuấn: IPO trước hết là cơ hội để AMY GRUPO tiếp cận nguồn vốn công chúng nhằm mở rộng quy mô sản xuất và tiếp tục đầu tư cho R&D trong những năm tới. Quan trọng hơn, việc tham gia thị trường vốn sẽ đưa doanh nghiệp vào một môi trường quản trị minh bạch và khắt khe hơn, từ đó nâng cao uy tín, vị thế và khả năng cạnh tranh của AMY GRUPO. Chúng tôi cũng kỳ vọng lộ trình này sẽ giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài thông qua các cơ chế như ESOP, tạo động lực cho đội ngũ cùng đồng hành với sự phát triển dài hạn của công ty.

Tuy nhiên, chúng tôi không xem IPO là đích đến. Với AMY GRUPO, đây là một “tấm vé thông hành” bắt buộc để doanh nghiệp nâng tầm giá trị, mở rộng quy mô và tự tin cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế. Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt đang hội nhập ngày càng sâu rộng, đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để AMY GRUPO thực hiện chiến lược vươn ra thế giới trong giai đoạn tiếp theo.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ!

Trần Tỉnh (Thực hiện)