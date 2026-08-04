Bàn giao, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa tỉnh lộ 449

Ngày 4/8, Sở Xây dựng tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống rãnh dọc trên tuyến tỉnh lộ 449 (khu vực Hòa Bình) sau khi hoàn thành các hạng mục đầu tư theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra thực địa triển khai dự án trước khi ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.

Việc bàn giao được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ tại Văn bản số 1018/QLBT-TKĐB4 ngày 28/7/2026 về việc bàn giao đưa vào sử dụng công trình sau khi đã hoàn thành các hạng mục đầu tư, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và đủ điều kiện khai thác.

Công trình gồm hạng mục sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống rãnh dọc tại các đoạn từ Km0+000 đến Km1+260, Km5+000 đến Km6+150, Km7+200 đến Km7+800, Km10+500 đến Km12+000.

Dự án được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 30/10/2024, với mục tiêu sửa chữa, khôi phục tình trạng kỹ thuật của tuyến đường, nâng cao chất lượng khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương của người dân.

Theo quyết định phê duyệt, công trình được triển khai trên địa bàn huyện Kim Bôi (cũ), thuộc nhóm dự án giao thông cấp IV, sử dụng nguồn vốn quản lý và bảo trì đường bộ. Tổng mức đầu tư hơn 12,43 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị đã thực hiện sửa chữa cục bộ các vị trí nền, mặt đường hư hỏng; tăng cường kết cấu mặt đường; gia cố lề; cải tạo hệ thống thoát nước dọc; sửa chữa cống, bổ sung hệ thống báo hiệu, cọc tiêu và biển báo giao thông nhằm nâng cao khả năng khai thác, tăng cường bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Sau khi được sửa chữa, chất lượng mặt đường được cải thiện.

Tại buổi bàn giao, các đơn vị đã kiểm tra hiện trạng công trình, rà soát hồ sơ hoàn thành, thống nhất nghiệm thu, tiếp nhận và đưa công trình vào quản lý, khai thác theo quy định. Việc bàn giao cũng đánh dấu hoàn thành toàn bộ quá trình đầu tư, tạo cơ sở để đơn vị quản lý thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, duy trì chất lượng công trình, bảo đảm tuyến đường vận hành an toàn, hiệu quả.

Tỉnh lộ 449 là tuyến giao thông có vai trò quan trọng, tổng chiều dài khoảng 17,8 km đi qua địa bàn các xã: Kim Bôi, Dũng Tiến kết nối với xã An Nghĩa và tuyến đường Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Sau khi được sửa chữa, chất lượng mặt đường được cải thiện, hệ thống thoát nước được bổ sung đồng bộ, góp phần hạn chế hư hỏng phát sinh, nâng cao tuổi thọ công trình và giảm nguy cơ mất an toàn giao thông trong mùa mưa.

Việc hoàn thành và đưa công trình vào khai thác góp phần bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện điều kiện lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 449 và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mạnh Hùng