Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô

Xác định Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô là công trình trọng điểm có tính chiến lược, thời gian qua, các cấp chính quyền trong tỉnh đã quyết liệt vào cuộc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT - GPMB). Với tinh thần không né tránh việc khó, nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền, vận động đến áp dụng cơ chế chính sách linh hoạt đã được triển khai, nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch, đẩy nhanh tiến độ thi công toàn dự án.

Lãnh đạo xã Bình Tuyền tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của người dân thôn Mỹ Khê nhằm tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô.

Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc (gồm tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và tuyến đường ven chân núi Tam Đảo kết nối từ đường Vành đai 5 với Quốc lộ 2B đi Tây Thiên, Quốc lộ 2C và Tuyên Quang) có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 26,7 km. Trong đó, đoạn thuộc đường Vành đai 5 dài 9 km, tuyến đường ven chân núi Tam Đảo dài 17,7 km, gồm 1,7 km đi trùng với đường hiện hữu.

Khởi công từ tháng 2/2022, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 và được kỳ vọng tạo đột phá về hạ tầng giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, đến nay, các địa phương có dự án đi qua mới thực hiện BT-GPMB được 79,1/133,2 ha, đạt khoảng 60%; bàn giao 15/25 km chiều dài tuyến cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh, trong đó yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026.

Nguyên nhân khiến khoảng 10 km tuyến chưa được bàn giao mặt bằng chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, tài sản trên đất, diện tích đất xâm canh và công tác tái định cư. Trước những khó khăn này, các cấp, các ngành và địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, vừa linh hoạt áp dụng các cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Ông Phạm Đức Lợi - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Bình Tuyền cho biết: Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi 30,77 ha đất, nhưng đến nay mới giải phóng được 11,35 ha. Khó khăn lớn nhất hiện nay liên quan đến diện tích 3,17 ha đất lâm nghiệp trước đây do Xí nghiệp Lâm nông công nghiệp Tam Đảo quản lý (nay là Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản Phú Thọ). Trên diện tích này, một số hộ dân thôn Mỹ Khê đã canh tác, trồng cây từ nhiều năm trước.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND xã Bình Tuyền đã phối hợp với Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác định nguồn gốc đất, chủ sử dụng và thời điểm sử dụng đất. Hiện địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định.

Tại buổi kiểm tra thực địa dự án đầu tháng 6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình đối với sự phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh và khu vực. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương có dự án đi qua, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ BT-GPMB, đặc biệt là các dự án tái định cư, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Bình Tuyền rà soát lại quy trình, thủ tục hỗ trợ cây trồng trên đất rừng sản xuất; đẩy nhanh tiến độ kê khai, kiểm kê tài sản trong phạm vi thu hồi của các hộ dân. Phường Xuân Hòa thành lập hội đồng xác định nguồn gốc đất, tổ chức họp các hộ dân; công khai, minh bạch các trình tự, thủ tục, thực hiện kiểm kê; công khai danh sách bồi thường, hỗ trợ các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, hướng dẫn quy trình thủ tục về BT - GPMB dự án, qua đó đẩy nhanh tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Việc khơi thông “nút thắt” mặt bằng tại Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô không chỉ là nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, mà còn là lời giải cho bài toán tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho toàn khu vực trong những năm tới.

Trần Tỉnh