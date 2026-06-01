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Phú Thọ và doanh nghiệp FDI: Chung sức vì mục tiêu phát triển bền vững

19/06/2026 09:02 GMT+7

baophutho.vn Tính đến tháng 5, tỉnh Phú Thọ đã thu hút được 747 dự án FDI với vốn đăng ký trên 14,5 tỷ USD của nhà đầu tư đến từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ. Kết quả này có được nhờ sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy: từ “quản lý” sang “đồng hành”. Với phương châm “Nhà đầu tư ở Phú Thọ là công dân của Phú Thọ”, tỉnh đã chủ động khơi thông dòng vốn mới bằng các hành động thiết thực: tạo quỹ đất sạch, mở “luồng xanh” thủ tục và chăm lo toàn diện về nguồn nhân lực cũng như nhà ở cho công nhân, tạo nên một môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và bền vững.

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