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Hồn Mường trong nếp nhà sàn

02/08/2026 07:50 GMT+7

baophutho.vn Có những ngôi nhà không chỉ để ở, mà còn để gìn giữ ký ức của cả một vùng văn hóa. Có những mái nhà không chỉ che mưa, che nắng, mà còn nâng đỡ nếp sống, phong tục và tâm hồn của một cộng đồng đã gắn bó với núi rừng qua bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại, những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Mường vẫn lặng lẽ hiện diện như một khoảng bình yên. Một không gian sống nơi con người hòa mình với thiên nhiên và gìn giữ cội nguồn văn hóa của dân tộc mình.

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