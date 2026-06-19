Du lịch Hè: Gợi ý điểm đến nội địa cho các sĩ tử “xả hơi” sau kỳ thi

Sau kỳ thi quốc gia cấp THPT, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ có xu hướng tưởng thưởng cho nỗ lực của bản thân bằng chuyến đi ý nghĩa. Theo đó, chuyên gia đã gợi ý các điểm đến cho cao điểm mùa Hè.

Vẻ đẹp non nước Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: CTV

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông khép lại, nhiều gia đình và các bạn trẻ đang tìm kiếm những cách ý nghĩa để đánh dấu cột mốc này để cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Xu hướng này cũng được thể hiện qua báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch 2026 của Booking.com, với gần 84% số người được hỏi cho biết sẵn sàng đặt một chuyến đi để tưởng thưởng cho nỗ lực của bản thân.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy du khách Việt ngày càng xem những chuyến đi như một phần thưởng xứng đáng dành cho các thành tựu cá nhân. Dù là một gia đình cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ bên biển hay một nhóm bạn tự tổ chức chuyến đi để ăn mừng, động lực đằng sau những lựa chọn này đều phản ánh một điều ý nghĩa: mọi người đang dần coi những cột mốc của chính mình là những dấu mốc đáng được ghi nhớ và kỷ niệm,” Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi chia sẻ.

Nhằm truyền cảm hứng đó, ông Branavan Aruljothi gợi ý 6 điểm đến lý tưởng khắp Việt Nam cho một chuyến “xả stress” hoàn hảo sau mùa thi.

Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội

82% du khách Việt cho biết họ thường cân nhắc rủi ro thời tiết cực đoan khi lựa chọn điểm đến và thời điểm du lịch, trong khi đó, 81% người trả lời khảo sát nói rằng họ sẽ chủ động tránh những nơi có thời tiết khắc nghiệt. Với những yếu tố đó, Vườn quốc gia Ba Vì là lựa chọn hấp dẫn dành cho các học sinh khu vực phía Bắc muốn tận hưởng kỳ nghỉ gần nhà.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, khu vực này bao gồm một diện tích rộng lớn với hệ thống đồi núi, thác nước và rừng nguyên sinh, là điểm hẹn lý tưởng của các gia đình và nhóm bạn với những chuyến cắm trại cuối tuần, tiệc BBQ dưới những tán thông hay các cung đường trekking mang.

Phế tích Pháp tại độ cao 700 ở Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: TTXVN

Những trải nghiệm đó mang đến cảm giác hoàn toàn tách biệt khỏi nhịp sống đô thị mà không cần phải di chuyển quá xa. Không khí trong lành, mát mẻ khiến nơi đây đặc biệt phù hợp cho một chuyến “trốn nóng” mùa Hè, khi cái nóng ở Hà Nội đang trở nên gay gắt hơn và dự báo sắp đón những đợt nắng nóng mới.

Hạ Long, Quảng Ninh

Với nhiều các gia đình, vịnh Hạ Long luôn là đích đến cho câu hỏi nên đi đâu khi muốn đánh dấu một cột mốc thực sự đáng nhớ. Hàng nghìn đảo đá vôi sừng sững trên mặt nước xanh biếc đã giúp Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận này trở thành một trong những thắng cảnh biểu tượng của Việt Nam.

Với các gia đình muốn chúc mừng con em mình đã hoàn thành kỳ thi quốc gia, hành trình du thuyền qua đêm trên vịnh mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với nhịp sống thường nhật.

Không chỉ có cảnh quan ngoạn mục, những hoạt động trải nghiệm như chèo thuyền kayak, khám phá hang động, bơi lội ở các eo biển lặng sóng hay câu mực đêm trên boong tàu cũng tạo cơ hội để gia đình và bạn bè dành thời gian chất lượng bên nhau, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ vượt ra ngoài mùa thi.

Du khách Việt trải nghiệm du thuyền ngủ đêm trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Mai Mai/Vietnam+

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Nằm ở khu vực trung tâm của Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột mang đến nhịp sống chậm rãi, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào và áp lực của mùa thi cử. Thành phố được mệnh danh là “thủ phủ càphê” nhờ những rẫy càphê bạt ngàn phủ xanh các triền đồi.

Dành một buổi sáng ở quán cà phê truyền thống nơi đây, thưởng thức những hạt cà phê bản địa được rang xay tại chỗ là một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với các quán càphê phố thị.

Không chỉ có vậy, dòng thác Dray Nur và Dray Sap hùng vĩ đổ dọc sông Sêrêpôk, Vườn quốc gia Yok Đôn rộng lớn cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Ê Đê và M'Nông sẽ mang đến cho du khách nhiều lý do để thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận nhịp sống đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn.

Những trải nghiệm này giúp các sĩ tử trút bỏ những áp lực sau một mùa thi căng thẳng. Với mức chi phí hợp lý, Buôn Ma Thuột còn là lựa chọn phù hợp cho những chuyến đi tự túc đầu tiên của các bạn trẻ.

Hoa hậu H'Hen Niê quảng bá càphê Buôn Mê Thuột quê nhà. Ảnh: CTV

Quy Nhơn, Gia Lai

Gần một thập kỷ qua, Quy Nhơn đã âm thầm vươn lên thành một trong những điểm đến du lịch biển tuyệt vời nhất cho những ai muốn tìm kiếm một hành trình với cung đường mới mẻ. Những bãi biển như Kỳ Co, Eo Gió sở hữu làn nước xanh ngọc trong vắt, đẹp và quyến rũ không kém các điểm đến nổi tiếng ở nước ngoài.

Di sản tháp Chăm của Gia Lai cũng mang đến chiều sâu văn hóa cho những ai muốn khám phá nhiều hơn ngoài biển cả. Trong khi đó, thiên đường ẩm thực biển với tâm điểm là chợ cá gần cảng sẽ “chiêu đãi” du khách món chả cá nướng tươi ngon bậc nhất.

Đối với các nhóm học sinh, chi phí ăn uống và lưu trú của Quy Nhơn tương đối phải chăng so với nhiều điểm đến biển nổi tiếng khác, giúp tối ưu ngân sách cho chuyến đi.

Kỳ Co được nhiều du khách Việt lựa chọn cho kỳ nghỉ Hè của gia đình. Ảnh: Mai Mai/Vietnam+

Đặc khu Phú Quốc, An Giang

Là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, đặc khu Phú Quốc đã phát triển thành một điểm đến nghỉ dưỡng toàn diện với hệ sinh thái du lịch đa dạng bên bờ biển, nhưng vẫn giữ được vẻ thư thái vốn làm nên sức hút của nơi này.

Không chỉ phù hợp với các nhóm bạn muốn tận hưởng nắng vàng, hải sản và ngắm hoàng hôn tại chợ đêm Dinh Cậu, Phú Quốc còn là điểm đến lý tưởng cho các gia đình tìm kiếm các hoạt động giải trí đa dạng tại VinWonders hay tuyến cáp treo vượt biển mới của đảo.

Ở phía Bắc đảo, khu vực bãi Ông Lang vẫn giữ được vẻ yên bình dành cho những ai muốn tận hưởng kỳ nghỉ sau mùa thi trong không gian tĩnh lặng hơn. Với những du khách thích khám phá, các trại nuôi cấy ngọc trai, vườn tiêu hay những nhà thùng nước mắm truyền thống của Phú Quốc chắc chắn là những điểm dừng chân không thể bỏ lỡ.

Làn nước trong xanh ở Phú Quốc. Ảnh: CTV

“Thủ phủ” sông nước Cần Thơ

Thủ phủ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những ai sẵn sàng đổi gió từ những bờ biển quen thuộc sang vùng sông nước hữu tình. Cần Thơ chuyển động theo nhịp điệu của riêng mình, nơi thời gian được định nghĩa bởi dòng chảy của dòng sông thay vì tiếng kim đồng hồ trôi, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến thư giãn và “sạc” năng lượng lý tưởng nhất tại phía Nam sau mùa thi cử.

Trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Chợ nổi Cái Răng là vào lúc bình minh, khi các tiểu thương bắt đầu buôn bán nông sản, trái cây trên những chiếc thuyền gỗ, hàng hóa được buộc vào những cây sào dài để báo hiệu mặt hàng đang bán.

Rời không gian chợ nổi, các gia đình có thể khám phá miền Tây bằng những chiếc xuồng ba lá, ghé thăm các vườn cây ăn trái trĩu quả tại các làng quê, hoặc đơn giản chỉ là dành buổi chiều thong thả ngắm nhìn nhịp sống sông nước từ một quán càphê bên bến Ninh Kiều chậm nhịp dần trôi.

Đối với các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ chỉ cách một chuyến xe 3 tiếng đồng hồ nhưng mang đến cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Du khách nước ngoài tham quan chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Theo Vietnam+