Việt Nam tiếp tục lọt top 25 điểm đến lý tưởng cho du lịch một mình

Việt Nam xếp vị trí thứ 5 trong danh sách 25 điểm đến lý tưởng nhất cho du lịch một mình nhờ sự an toàn, lòng hiếu khách cũng như cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực độc đáo.

Khách du lịch tham quan tại Hội An (Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure đã tiếp tục xếp Việt Nam vào danh sách 25 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình, nhờ sự an toàn, lòng hiếu khách cũng như cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực độc đáo.

Đứng đầu danh sách này là Thái Lan, tiếp theo là Albani, Costa Rica, Đức và vị trí thứ 5 là Việt Nam.

Các điểm đến còn lại trong danh sách 25 điểm lý tưởng cho du lịch một mình năm nay gồm Iceland, New Zealand, Mexico, Thụy Sĩ, Chile, Hà Lan, Tây Ban Nha, Áo, Đan Mạch, Nhật Bản, Na Uy, Ireland, Uruguay, Phần Lan, Scotland, Australia, Canada, Croatia, Ai Cập, Anh.

Travel + Leisure giới thiệu những chuyến phiêu lưu bất tận và các món ăn đầy lôi cuốn đang chờ đón du khách tại Việt Nam. Hãy lên thuyền rời vịnh Hạ Long để du ngoạn qua vịnh Bái Tử Long, nơi sở hữu làn nước xanh biếc cùng cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục bậc nhất thế giới. Đừng bỏ lỡ chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Nếu ghé thăm Hội An vào dịp trăng tròn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của hàng trăm chiếc đèn lồng thả trôi trên dòng sông Thu Bồn trong lễ hội trăng rằm được tổ chức hàng tháng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể thưởng thức món bánh xèo và những tô phở nóng hổi ngay tại chợ Bến Thành - một trong những công trình kiến trúc lâu đời nhất còn tồn tại của thành phố.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về lịch sử chiến tranh Việt Nam qua chuyến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và địa đạo Củ Chi.

Du khách tham quan khu nhà bia lưu danh các tiến sỹ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Với Hà Nội, bạn hãy đến để khám phá những di tích lịch sử và văn hóa ấn tượng của thủ đô, cũng như thong thả dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đây không phải là lần đầu Travel and Leisure đưa Việt Nam vào danh sách điểm lý tưởng cho du lịch một mình.

Trước đó, năm 2025, Travel + Leisure cũng công bố danh sách 25 quốc gia tốt nhất dành cho du khách du lịch một mình, trong đó Việt Nam được xếp vào top 5 điểm đến nổi bật hàng đầu.

Báo cáo dựa trên mức độ an toàn, khả năng di chuyển thuận tiện, sự thân thiện của người dân và trải nghiệm văn hoá - thiên nhiên độc đáo.

Travel + Leisure nhấn mạnh rằng du lịch một mình đang trở thành xu hướng toàn cầu, khi ngày càng nhiều người mong muốn “tự do, tự tại và khám phá bản thân” thông qua những hành trình độc lập.

Trong xu hướng đó, Việt Nam được xem như một trong những điểm đến giàu tiềm năng nhất, không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì sự an toàn, thân thiện, lòng hiếu khách, ẩm thực phong phú và trải nghiệm chân thật khó tìm thấy ở những nơi khác.

Năm 2024, Trang Time Out (Anh) cũng đã xếp Việt Nam là một trong 9 địa điểm du lịch một mình tốt nhất cho phụ nữ, nhờ tuyến du lịch đa dạng trải dài từ Bắc tới Nam.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 569.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, ngành du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để bứt phá trong những tháng cuối năm.

Đáng chú ý kết quả trên đạt được trong bối cảnh tháng 6 tiếp tục là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế, đồng thời cũng là thời điểm du lịch nội địa đang mùa cao điểm. Việc vẫn duy trì lượng khách quốc tế ở mức gần 1,7 triệu lượt cùng tốc độ tăng trưởng hai con số cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam ngày càng bền vững.

Những kết quả tích cực này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi của điểm đến Việt Nam như môi trường an ninh, an toàn được bảo đảm, người dân thân thiện, môi trường kinh tế-xã hội ổn định cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng và hấp dẫn.

Bên cạnh đó, tăng trưởng của du lịch Việt Nam còn phản ánh hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường, chính sách tạo thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh, cũng như việc tăng cường kết nối hàng không quốc tế.

Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Việt Nam.

Theo TTXVN