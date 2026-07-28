Phú Quốc lọt tốp điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ sang trọng với chi phí cạnh tranh

Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) thông tin, Phú Quốc vừa được nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến uy tín Expedia vinh danh trong danh sách 10 hòn đảo nổi bật nhất thế giới năm 2026. Theo đó, hòn đảo này được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ sang trọng với chi phí cạnh tranh.

Cáp treo tới Hòn Thơm ở Phú Quốc - một trong những hòn đảo được Expedia đánh giá nổi bật nhất thế giới năm 2026. Ảnh: TTXVN

Dựa trên dữ liệu tìm kiếm chuyến bay, danh sách của Expedia (một trong những nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, hoạt động mạnh tại châu Âu và Bắc Mỹ) xếp hạng 10 hòn đảo có mức tăng trưởng mạnh về mức độ quan tâm của du khách, từ những điểm nghỉ dưỡng lãng mạn đến các hòn đảo thanh bình tại châu Âu và châu Á.

Xếp vị trí thứ 9 trong danh sách 10 hòn đảo nổi bật nhất thế giới năm 2026, Phú Quốc được gọi tên khi là điểm đến lý tưởng dành cho những du khách mong muốn tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng với chi phí hợp lý.

Expedia nhận định, với hệ thống khu nghỉ dưỡng chất lượng, dịch vụ ngày càng hoàn thiện và mức giá cạnh tranh, Phú Quốc đang nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất của Đông Nam Á.

Danh sách 10 hòn đảo nổi bật nhất thế giới năm 2026 của Expedia phản ánh xu hướng du khách ngày càng tìm kiếm những hòn đảo mới bên cạnh các điểm đến phổ biến. Bên cạnh Phú Quốc, nền tảng du lịch này cũng vinh danh những hòn đảo nổi bật khác như: quốc đảo Saint Lucia, Porto Santo (Bồ Đào Nha), Praslin (Seychelles), Syros (Hy Lạp), Lofoten (Na Uy), Palawan (Philippines), Culebra (Puerto Rico), Sanibel (Mỹ) và quốc đảo Fiji.

Theo đó, Phú Quốc nổi tiếng với những bãi biển cát trắng, làn nước trong xanh như ngọc, hệ sinh thái biển đa dạng và khí hậu ôn hòa quanh năm. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, hòn đảo còn hấp dẫn du khách bởi những trải nghiệm độc đáo, thú vị như khám phá Vườn quốc gia Phú Quốc, tham quan các làng nghề truyền thống, tìm hiểu nghề nuôi cấy ngọc trai, thưởng thức hải sản tươi ngon, hay thư giãn tại các khu nghỉ dưỡng, khám phá tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn.

Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo hàng đầu của Việt Nam nhờ hệ thống giao thông ngày càng thuận tiện với nhiều đường bay quốc tế và nội địa, chính sách miễn thị thực dành cho du khách quốc tế đến đảo cùng hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, dịch vụ chất lượng, đáp ứng nhiều phân khúc khách du lịch.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, những năm gần đây, Phú Quốc liên tục được các tổ chức quốc tế, tạp chí du lịch uy tín thế giới vinh danh nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, những bãi biển tuyệt đẹp, hệ sinh thái phong phú cùng hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp và chất lượng trải nghiệm ngày càng được nâng cao.

Tiếp nối những ghi nhận từ các tổ chức và giải thưởng quốc tế, sự xuất hiện của Phú Quốc trong danh sách năm nay của Expedia tiếp tục khẳng định sức hút của đảo ngọc đối với du khách toàn cầu. Đồng thời, cho thấy sức cạnh tranh ngày càng tăng của du lịch Việt Nam trong phân khúc nghỉ dưỡng biển, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế, thu hút những du khách đang tìm kiếm trải nghiệm chất lượng, mới mẻ, chân thực và có giá trị.

Theo nhandan.vn