Khách quốc tế đến Hàn Quốc tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026

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Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc đạt trên 10,7 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
Theo báo cáo thống kê của ngành du lịch Hàn Quốc, tính riêng tháng 6/2026 nước này đã đón gần 2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 23,1% so với tháng 6/2025.
Về cơ cấu khách quốc tế đến Hàn Quốc tháng 6/2026, dẫn đầu về số lượng khách là Trung Quốc với 650.000 lượt, tiếp theo là các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ.
Du khách tại một khu phố mua sắm ở Seoul, Hàn Quốc.
Tính chung 6 tháng đầu năm nay, số lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc đạt trên 10,7 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
Theo một báo cáo khác, lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài có xu hướng giảm. Trong tháng 6 vừa qua, con số này dừng ở mức dưới 2,1 triệu lượt, giảm 10% so với tháng 6/2025 và chỉ bằng 80,3% so với đỉnh cao của năm 2019.
Theo VOV
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