Du lịch học đường - khơi nguồn tri thức, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc

Giữa nhịp sống hiện đại, các tour du lịch học đường đưa học sinh rời khỏi những trang sách khô khan để chạm tay vào thực tế, lịch sử và khoa học. Với sự chuẩn bị công phu, bài bản từ các nhà quản lý và đơn vị lữ hành, những hành trình như “Theo dấu chân Vua Hùng” hay “Hành trình tri thức và trải nghiệm xanh” không chỉ mang đến mùa hè bổ ích, mà còn là chiếc cầu nối bền chặt giữa quá khứ hào hùng, hiện tại sáng tạo và tương lai rộng mở dành cho thế hệ trẻ.

Mùa hè luôn là khoảng thời gian mong đợi nhất của học sinh sau một năm học miệt mài bên sách vở. Thay vì chỉ quẩn quanh với thế giới ảo hay những lớp học thêm ngột ngạt, xu hướng lựa chọn các tour du lịch học đường kết hợp giữa tham quan, học tập và trải nghiệm thực tế đang ngày càng được đông đảo phụ huynh và nhà trường đón nhận.

Nhận định về sức hút của mô hình này, đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Phú Thọ cho biết, các tour du lịch học đường với nhiều nội dung bổ ích cho học sinh là hoạt động ý nghĩa trong mùa hè, giúp các em vừa thư giãn vừa mở rộng vốn sống, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và rèn luyện các kỹ năng sống thiết thực.

Học sinh được giới thiệu về giá trị của các hiện việt tại Bảo tàng Hùng Vương, phường Việt Trì.

Khởi đầu cho hành trình khám phá cội nguồn dân tộc, tour du lịch “Theo dấu chân Vua Hùng” đưa các thế hệ học sinh bước vào không gian văn hóa tâm linh đầy tự hào của vùng Đất Tổ. Điểm nhấn đầu tiên và để lại nhiều cảm xúc sâu sắc cho các bạn trẻ chính là Bảo tàng Hùng Vương, tọa lạc ngay tại trung tâm phường Việt Trì.

Đứng giữa không gian trưng bày cố định với 49 cụm mỹ thuật theo 5 chủ đề lớn, em Lê Gia Bảo, học sinh lớp 4, sinh sống tại phường Hòa Bình không giấu được niềm xúc động và hào hứng. Em chia sẻ rằng, việc được tận mắt quan sát không gian trưng bày ngoài trời với xe tăng, pháo, máy bay tái hiện lịch sử chiến tranh giữ nước, hay tham gia các hoạt động trải nghiệm như xem phim 3D “Thời đại Hùng Vương”, chơi trò chơi Quizing App, truy tìm cổ vật và các trò chơi dân gian ngoài trời đã mang lại cho em những bài học lịch sử sống động, trực quan mà không trang sách nào có thể thay thế được.

Tiếp nối hành trình ý nghĩa, tour du lịch còn đưa các em học sinh đến với Khu di tích lịch sử Đền Hùng và trải nghiệm không gian văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; đến làng cổ Hùng Lô với ngôi nhà cổ hơn 300 năm tuổi, tham gia làm bánh chưng, bánh giầy và hát Xoan; rồi đến miếu Lãi Lèn gắn liền với nguồn gốc Hát Xoan Phú Thọ...

Còn tour du lịch “Về miền đất học” lại đưa các em khám phá các điểm đến như Đền thờ Vũ Thê Lang, Văn miếu Vinh Phúc - những biểu tượng của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo; Đền thờ Danh nhân Đỗ Khắc Chung cùng Đền thờ Trần Nguyên Hãn - nơi vinh danh các bậc hào kiệt có công lớn với dân tộc...

Một lựa chọn khác cũng không kém phần hấp dẫn đang thu hút đông đảo học sinh tham gia chính là tour “Hành trình tri thức và trải nghiệm xanh”. Điểm nhấn nổi bật trong hành trình này là Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (Meddom Park) - nơi hội tụ của tri thức và là điểm vui chơi lý tưởng.

Được thành lập từ ngày 14/9/2008 tại xã Cao Phong, Meddom Park sở hữu diện tích rộng lớn khoảng 30ha được quy hoạch khoa học, hài hòa với thiên nhiên. Bước chân vào công viên, các em cảm nhận được bầu không khí trong lành, mát mẻ, được bao bọc bởi nhiều loài hoa và khu rừng tự nhiên với nhiều loài gỗ quý. Nổi bật giữa không gian xanh mát ấy là Tòa nhà Quyển sách - công trình biểu tượng hình cuốn sách mở với 5 tầng trưng bày độc đáo, nơi lưu giữ hàng vạn hiện vật, tư liệu quý của các nhà khoa học danh tiếng.

Đến với Meddom Park, các em học sinh không chỉ được tham quan bảo tàng khoa học, trải nghiệm các lớp học STEM mà còn được hòa mình vào thiên nhiên, tham gia cắm trại, teambuilding trên bãi cỏ, thưởng thức ẩm thực Tây Bắc độc đáo.

Học sinh vui chơi, trải nghiệm tại Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam, xã Cao Phong.

Không dừng lại ở Meddom Park, tour “Hành trình tri thức và trải nghiệm xanh” còn mở ra vô số trải nghiệm kỳ thú tại các điểm đến danh tiếng khác. Đó là Vườn Quốc gia Xuân Sơn với hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, những hang động kỳ ảo và dòng suối mát lành, nơi học sinh được khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc Mường, Dao. Đó là Đồi chè Long Cốc với những đồi chè uốn lượn mềm mại, nơi các em trực tiếp trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hái chè và thưởng thức hương vị chè tươi mới pha.

Hành trình tiếp tục đưa các em đến với Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh tại xã Thanh Thủy để thỏa sức vui chơi kết hợp học tập địa lý, khoa học. Đến Nhà máy thủy điện Hòa Bình - công trình thế kỷ ghi dấu tầm vóc, trí tuệ và sự sáng tạo của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước. Và điểm dừng chân cuối cùng là Du lịch cộng đồng bản Lác (Mai Châu), nơi các em được đắm mình trong không gian văn hóa Thái bình yên, thưởng thức cơm lam, hòa mình vào điệu xòe, nhảy sạp sôi động mà vẫn ấm cúng, thân tình...

Có thể khẳng định, các tour du lịch học đường không chỉ đơn thuần là những chuyến tham quan giải trí sau giờ học căng thẳng. Đó còn là những lớp học thực tế sinh động, nơi vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc và khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh. Đó là những trải nghiệm quý giá, chắc chắn sẽ là hành trang tươi đẹp, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa của thế hệ trẻ.

Hương Lan