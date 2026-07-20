Hành khách quốc tế qua đường hàng không tăng 15,4%

Tính đến 15/6/2026, sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 26,2 triệu khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Hành khách xếp hàng đợi làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 26,2 triệu khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025 (tính đến 15/6/2026).

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,6 triệu khách, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 36,6% lượng hành khách quốc tế. Sản lượng vận chuyển hành khách đạt 18,7 triệu khách, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 706.700 tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2025, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 119.000 tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 16,8% lượng hàng hoá quốc tế. Sản lượng vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 216,4 nghìn tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với đường bay quốc tế, hiện tại các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các hãng hàng không nước ngoài của 41 quốc gia, vùng lãnh thổ cũng đang khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận áp lực gia tăng sản lượng khai thác trong các giai đoạn cao điểm, điều kiện thời tiết cực đoan, nguy cơ từ vật thể bay không người lái, chim và động vật hoang dã tại khu vực cảng hàng không, cùng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực và năng lực quản lý an toàn của các đơn vị đã đặt ra nhiều thách thức.

“Trong bối cảnh sản lượng vận tải hàng không tiếp tục tăng trưởng, áp lực khai thác ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an toàn cũng ngày càng cao. Do đó, toàn ngành cần quán triệt sâu sắc quan điểm an toàn là giá trị cốt lõi, là mệnh lệnh cao nhất và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc đánh đổi an toàn vì tiến độ khai thác hay hiệu quả kinh tế,” Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn hàng không, các tiêu chuẩn và khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); tăng cường công tác nhận diện nguy cơ, đánh giá và kiểm soát rủi ro; nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý an toàn (SMS) và xây dựng văn hóa an toàn ở tất cả các cấp, trong đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an toàn tại đơn vị mình.

Các cơ quan quản lý tiếp tục đổi mới phương thức giám sát theo hướng chủ động, dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn hàng không.

Đối với các doanh nghiệp hàng không, cảng hàng không, cơ sở bảo dưỡng, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các đơn vị liên quan tập trung đầu tư nguồn lực cho công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng nhân lực; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và phân tích dữ liệu an toàn; chủ động rà soát, khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Trước đó, công tác giám sát an toàn, quản lý an toàn về cơ bản được thực hiện tốt. Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức công tác giám sát an toàn liên tục đối với người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng, tổ chức huấn luyện, tổ chức cung cấp dịch vụ điều hành bay, tổ chức khai thác cảng hàng không, tổ chức kiểm tra tăng cường công tác đảm bảo an toàn khai thác tàu bay dịp cao điểm.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam đã tăng cường công tác giám sát an toàn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hàng không nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, nguy cơ mất an toàn; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc báo cáo, điều tra, phân tích các sự cố, vụ việc, từ đó triển khai các giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Theo TTXVN