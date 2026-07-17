Xã Tu Vũ khai thác tiềm năng, phát triển du lịch

Sau khi sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của ba xã Tu Vũ, Đồng Trung và Hoàng Xá, xã Tu Vũ có nhiều cơ hội thuận lợi để khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch. Với lợi thế về vị trí địa lý đắc địa bên núi Tản, sông Đà, cùng tài nguyên thiên nhiên đa dạng và bề dày văn hóa, Tu Vũ đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ.

Du khách trải nghiệm đồi chè tại khu Lưng đồi Camping, xã Tu Vũ.

Tu Vũ được thiên nhiên ban tặng cảnh quan đồi núi, sông suối tươi đẹp, thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Bên cạnh đó, du lịch tâm linh và lịch sử là những điểm nhấn đặc biệt.

Di tích cấp quốc gia Đền Lăng Sương là nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh - một trong tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ngôi đền không chỉ thu hút khách thập phương bởi kiến trúc cổ kính, linh thiêng mà còn là không gian thanh bình để du khách tìm về sự an yên trong tâm hồn. Lễ hội đền Lăng Sương được tổ chức trọng thể vào ngày 15 tháng Giêng (ngày sinh Đức Thánh Tản) và ngày 25 tháng 10 âm lịch (ngày Thánh Mẫu hóa). Đây là dịp quan trọng để người dân, du khách tri ân công đức tiền nhân và cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Tượng đài Chiến thắng Tu Vũ - nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân ta năm 1952 là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, giúp du khách hiểu thêm về lịch sử, văn hóa hào hùng của vùng đất này.

Nhà hàng An Viên, khu 13, xã Tu Vũ được đầu tư đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tu Vũ còn sở hữu nguồn khoáng nóng thiên nhiên quý tại khu vực Vườn Vua, được các chuyên gia quốc tế đánh giá là một trong những nguồn nước khoáng nóng quý hiếm bậc nhất Đông Nam Á với nhiệt độ lên tới gần 50°C. Quần thể Vườn Vua Resort & Villas là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống, bảo tồn tối đa hệ sinh thái tự nhiên như đầm sen lớn nhất miền Bắc và các cánh rừng tre.

Bà Nguyễn Thị Hiền, du khách đến từ phường Thống Nhất chia sẻ về trải nghiệm tại Vườn Vua Resort & Villas: “Khu du lịch này thanh tịnh. Tôi đã đến 4-5 lần, thấy cảnh quan ngày càng đẹp hơn. Đây là nơi lý tưởng mà gia đình tôi thường xuyên đến nghỉ dưỡng”.

Cùng với các dịch vụ cao cấp, Tu Vũ còn phát triển loại hình du lịch trải nghiệm tại đồi Chè Camping - điểm đến thu hút đông đảo du khách yêu thiên nhiên. Tại đây, du khách không chỉ được ngắm cảnh núi đồi, cắm trại mà còn có thể thưởng thức các sản phẩm đặc trưng từ chè và tận hưởng những góc “check-in” lý tưởng sau khi thư giãn tại khu vực khoáng nóng.

Với cộng đồng người dân tộc Mường chiếm hơn 70% dân số, Tu Vũ còn chú trọng khôi phục các làn điệu chiêng, nghệ thuật múa và nghề dệt thủ công thông qua các câu lạc bộ di sản, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc sắc cho du lịch địa phương.

Việc phối hợp hiệu quả giữa chính quyền xã và các đơn vị lữ hành mang lại những kết quả ấn tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Tu Vũ đã thu hút trên 229 nghìn lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 119 nghìn lượt và khách quốc tế đạt 55 lượt, với tổng doanh thu ước đạt 240,7 tỷ đồng.

Theo đồng chí Dương Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Tu Vũ, để tiếp tục thu hút và chinh phục du khách, địa phương sẽ không ngừng quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Thời gian tới, xã tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ làm du lịch tại các khu, điểm trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc thù.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, xã Tu Vũ đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn, chuyên nghiệp. Qua đó góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển bền vững quê hương.

Hương Lan