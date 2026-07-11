Tạo bứt phá từ các chương trình kích cầu du lịch Đất Tổ

Với mục tiêu đón 15 triệu lượt khách và đạt tổng doanh thu du lịch 16,3 nghìn tỷ đồng trong năm 2026, Phú Thọ đang tích cực triển khai các chiến lược kích cầu toàn diện. Thông qua việc kết hợp các sản phẩm du lịch đặc sắc, ưu đãi hấp dẫn và nâng cao chất lượng dịch vụ, tỉnh Phú Thọ đang khẳng định vị thế là điểm đến xanh, an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm.

Đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm tại làng cổ Hùng Lô, phường Vân Phú.

Từ những điểm nhấn ấn tượng đến trải nghiệm thực tế

Từ đầu năm đến nay, du lịch Phú Thọ đã tạo được dấu ấn qua các sự kiện kích cầu trọng điểm. Nổi bật là chương trình “Sắc màu du lịch Đất Tổ” và phát động kích cầu du lịch Phú Thọ năm 2026, hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, nhằm tôn vinh giá trị di sản và quảng bá văn hóa đặc trưng.

Tiếp nối thành công đó, sự kiện triển lãm du lịch - ẩm thực và phát động hưởng ứng kích cầu du lịch với chủ đề “Tam Đảo - Điểm hẹn trên mây” tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo (từ ngày 22 - 25/5/2026) đã tạo nên không gian trải nghiệm phong phú, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và thu hút du khách bằng nhiều gói ưu đãi hấp dẫn.

Không khí sôi động của du lịch Phú Thọ đã chạm đến cảm xúc của nhiều du khách. Anh Nguyễn Văn Hùng - một du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh chia sẻ về chuyến trải nghiệm tại Tam Đảo: “Tôi thực sự bất ngờ với khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên thơ mộng tại Tam Đảo. Không chỉ được tham quan, tôi còn được thưởng thức ẩm thực đặc sắc tại các gian hàng sản vật Đất Tổ và nhận được nhiều ưu đãi khi lưu trú. Cách làm du lịch chuyên nghiệp, thân thiện khiến gia đình tôi cảm thấy hài lòng và chắc chắn sẽ quay trở lại”.

Các hoạt động xúc tiến sản phẩm đặc trưng của tỉnh được triển khai, góp phần thu hút du khách.

Từ đầu năm đến nay, các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được quan tâm triển khai. Tỉnh đã tham gia và tổ chức gian hàng giới thiệu thông tin quảng bá du lịch Phú Thọ, sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm OCOP tiêu biểu tại 11 sự kiện trong nước, như: Liên hoan ẩm thực du lịch Ninh Bình; Hội chợ Mùa Xuân năm 2026; Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2026; Hội báo Xuân năm 2026; Lễ hội Hoa ban - Điện Biên năm 2026; Lễ hội Tây Thiên năm 2026; Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026; Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026; Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ”...

Bên cạnh đó, tỉnh tham dự hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng; tích cực tổ chức chương trình đón các đoàn khảo sát sản phẩm du lịch Phú Thọ, hỗ trợ đón các đoàn khách du lịch quốc tế đến địa bàn.

Những nỗ lực trong công tác xúc tiến du lịch đã mang lại kết quả ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026. Phú Thọ ước tính đã đón trên 10,5 triệu lượt khách, trong đó có trên 3,2 triệu lượt khách lưu trú và 74.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 10.755 tỷ đồng. Những kết quả này là tiền đề vững chắc để Phú Thọ hướng tới mục tiêu cả năm là 15 triệu lượt khách và doanh thu đạt 16,3 nghìn tỷ đồng.

Chiến lược toàn diện cho chặng cuối năm 2026

Nhằm duy trì đà tăng trưởng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 22/6/2026 triển khai Chương trình kích cầu du lịch, góp phần thúc đẩy dịch vụ phát triển 6 tháng cuối năm 2026. Mục đích cốt lõi là tạo môi trường thuận lợi thu hút khách quốc tế và nội địa, đặc biệt là nhóm khách có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày, từ đó gia tăng doanh thu và thúc đẩy dịch vụ phát triển theo hướng bền vững.

Kế hoạch tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng gói sản phẩm đa dạng; khuyến khích doanh nghiệp giảm giá dịch vụ từ 15% - 30% đi đôi với nâng cao chất lượng; tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng như: Du lịch tâm linh, tour đêm Đền Hùng, du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch Golf&MICE...

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, triển khai chiến dịch chủ đề “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để quảng bá hình ảnh điểm đến. Tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip khảo sát sản phẩm du lịch. Tổ chức các hoạt động kích cầu, điểm nhấn là chương trình phát động kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc” gắn với Ngày Du lịch thế giới, bao gồm các hoạt động trưng bày, quảng bá văn hóa, sản phẩm OCOP và phát động chương trình xây dựng môi trường du lịch văn minh - xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ giá cả, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, đảm bảo quyền lợi cho du khách.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, việc triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch sẽ góp phần thúc đẩy dịch vụ phát triển, nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu năm 2026. Từ đó, tiếp tục khẳng định thương hiệu Du lịch Đất Tổ - điểm đến an toàn, hấp dẫn, địa chỉ tin cậy của du khách trong nước và quốc tế.

Hương Lan