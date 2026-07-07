Khám phá những bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo đề xuất từ Lonely Planet

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa trích dẫn gợi ý từ chuyên trang du lịch Lonely Planet về 10 bãi biển đẹp mà du khách quốc tế không nên bỏ lỡ khi ghé Việt Nam vào dịp hè này. Theo đó, biển Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc, Mỹ Khê, An Bàng, Côn Sơn, Cát Bà... sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ xuyên suốt hành trình.

Theo Lonely Planet, Phú Quốc là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Với đường bờ biển dài hơn 3.200km, Việt Nam sở hữu hàng trăm bãi biển mang vẻ đẹp đa dạng, từ những dải cát trắng mịn, làn nước trong xanh đến những vịnh biển hoang sơ giữa núi rừng.

Nha Trang

Trước hết, đến với Khánh Hòa, du khách có thể khám phá bãi biển trung tâm Nha Trang. Trải dài khoảng 6km, bờ biển ở đây mở ra không gian sống động giữa nghỉ dưỡng, giải trí và nhịp sống thành phố biển đặc trưng. Dọc theo bãi biển là những điểm dừng chân quen thuộc như Câu lạc bộ Thuyền buồm hay nhà hàng bia tươi nổi tiếng Louisiane, nơi du khách có thể thư giãn trong khi quan sát nhịp sinh hoạt sôi động ven biển.

Xa hơn về phía nam, không gian dần tĩnh lặng hơn, phù hợp cho những ai tìm kiếm sự riêng tư, trong khi các tour tham quan đảo và hoạt động lặn biển đưa du khách đến gần hơn với vẻ đẹp đa dạng của vịnh Nha Trang.

Mũi Né

Nếu yêu thích các hoạt động thể thao trên biển, Mũi Né sẽ là lựa chọn đáng thử cho bạn với biển xanh, nắng vàng và những cơn gió mạnh. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên không gian lý tưởng cho các hoạt động thể thao biển.

Không chỉ sở hữu những khu vực nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp, nơi đây còn được xem là một trong những điểm lướt ván diều hấp dẫn nhất Việt Nam, đặc biệt vào mùa gió từ cuối tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Trong khung cảnh biển trời rộng mở, những cánh diều đầy màu sắc lướt trên mặt nước đã trở thành hình ảnh biểu tượng, làm nên sức hút riêng của Mũi Né.

Phú Quốc

Một trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam không thể thiếu Phú Quốc. Theo chuyên trang du lịch Lonely Planet, Phú Quốc sở hữu không gian rộng lớn giữa biển xanh và những mảng rừng nhiệt đới còn giữ được nét hoang sơ, tạo nên cảm giác tách biệt và thư thái đặc trưng của đảo ngọc.

Không chỉ phù hợp cho nghỉ dưỡng dài ngày, nơi đây còn mang đến nhiều hành trình khám phá thú vị như tham quan các đảo nhỏ quanh quần đảo hoặc trải nghiệm cáp treo vượt biển An Thới-Hòn Thơm, nơi toàn cảnh biển trời Phú Quốc hiện ra đầy ấn tượng từ trên cao.

Mỹ Khê, Đà Nẵng

Bãi biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng được nhiều du khách nhìn nhận là nơi mà biển cả và đời sống đô thị giao hòa rõ nét, từ những buổi sáng người dân tập thể dục trên bãi biển đến những khoảnh khắc chiều muộn khi bãi biển trở thành điểm hẹn thư giãn quen thuộc của cả người dân lẫn du khách.

Trên cùng một không gian, hoạt động đánh bắt ven bờ của ngư dân vẫn diễn ra song song với nhịp sinh hoạt hiện đại, tạo nên một bức tranh đời sống rất riêng của thành phố biển. Khu vực này còn thu hút du khách trẻ với các hoạt động thể thao nước như lướt sóng, chèo SUP hay mô tô nước, mang đến một không khí luôn đầy năng lượng và sức sống.

An Bàng

Cách phố cổ Hội An một quãng di chuyển ngắn, An Bàng mang đến cho du khách không gian biển vừa sôi động vừa phóng khoáng với nhịp sống du lịch đặc trưng miền trung.

Bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn nếu du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Ảnh: Anh Đào

Lonely Planet gợi ý, ban ngày, du khách có thể tắm biển, dạo bộ dọc bờ cát hoặc nghỉ chân tại các quán nhỏ ven biển, trong khi buổi chiều là thời điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn và cảm nhận làn gió biển mát lành giữa không gian mở. Khi đêm xuống, khu vực ven biển trở nên ấm cúng với ánh đèn từ các quán ăn, bar nhỏ, tạo nên một bầu không khí thư giãn nhưng vẫn đầy sức sống, rất phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng kết hợp khám phá Hội An.

Côn Sơn

Thuộc quần đảo Côn Đảo, Côn Sơn vẫn giữ được nét tách biệt với đất liền. Nơi đây được bao quanh bởi những bãi biển yên tĩnh, vịnh nhỏ và hệ sinh thái san hô đa dạng. Không gian ở Côn Sơn mang vẻ đẹp nguyên sơ với những mảng rừng nhiệt đới còn phủ xanh nhiều khu vực ven biển, tạo nên cảm giác vừa biệt lập vừa cuốn hút.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, bãi biển Côn Sơn còn mang dấu ấn lịch sử đặc biệt, khiến hành trình khám phá nơi đây trở thành sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm và chiều sâu văn hóa.

Cát Bà

Sở hữu những dãy núi đá vôi dựng đứng xen kẽ rừng nguyên sinh và các vịnh nhỏ, thiên nhiên đã tạo cho Cát Bà một khung cảnh giàu tính khám phá. Dù nằm trong tuyến du lịch biển nổi tiếng, đảo vẫn có những khoảng lặng tách biệt khi rời xa khu trung tâm, đặc biệt ở khu vực bãi tắm Cát Cò.

Vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, Cát Bà trở thành điểm đến cân bằng giữa nghỉ dưỡng ven biển và trải nghiệm thiên nhiên, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa khám phá hệ sinh thái đặc trưng của vùng vịnh phía Bắc.

Dốc Lết

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Dốc Lết mang vẻ đẹp phẳng lặng với địa hình thoai thoải, nơi những cồn cát trắng mịn nằm sát bờ biển tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Không gian nơi đây vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, phù hợp cho những hoạt động tắm biển, nghỉ ngơi và thư giãn trong nhịp sống chậm rãi. Xa hơn khỏi khu vực đông khách, bãi biển trở nên tĩnh lặng hơn, mở ra cảm giác riêng tư và thoải mái cho những ai muốn tìm một điểm dừng chân yên bình bên biển.

Mỹ Khê, Quảng Ngãi

Cùng tên gọi Mỹ Khê, thế nhưng khác với bãi biển sôi động ở Đà Nẵng, bãi biển thuộc Quảng Ngãi này lại mang nhịp sống biển trầm lắng hơn.

Mỹ Khê gây ấn tượng bởi dải bờ biển mở rộng, nơi mặt nước nông và êm tạo điều kiện cho các hoạt động tắm biển nhẹ nhàng, đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ và nhóm du khách đi nghỉ dưỡng.

Khác với sự sôi động của các bãi biển du lịch lớn, nơi đây giữ nhịp sống chậm rãi hơn, với không gian ven biển còn khá nguyên bản và ít chịu tác động của hoạt động thương mại. Chính sự đơn giản đó giúp Mỹ Khê trở thành điểm dừng chân phù hợp cho những chuyến đi cần sự thư giãn và thoải mái.

Hồ Cốc

Với khoảng cách chỉ hơn 2 giờ di chuyển từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Cốc trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến nghỉ ngắn ngày, đặc biệt phù hợp với những ai tìm kiếm sự thư giãn nhẹ nhàng và không gian thiên nhiên nguyên bản.

Hồ Cốc mang đến một không gian biển tĩnh lặng, nơi rừng nguyên sinh nằm sát bờ biển tạo nên cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị. Dù lượng khách tăng vào cuối tuần, Hồ Cốc vẫn giữ được nhịp yên bình vốn có vào các ngày trong tuần, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng chậm rãi và gần gũi với thiên nhiên.

Theo nhandan.vn