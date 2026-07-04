Bãi đá Ông Địa - nơi biển xanh kể chuyện giữa lòng Mũi Né

Bãi đá Ông Địa hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp bình dị, những truyền thuyết dân gian đậm màu sắc tín ngưỡng và khung cảnh biển trời thơ mộng hiếm có.

Bãi đá Ông Địa là điểm dừng chân lý tưởng giữa hành trình khám phá Mũi Né. Nguồn: Vietnam+

Giữa cung đường ven biển đẹp bậc nhất Nam Trung Bộ, nơi những hàng dừa nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước xanh biếc của Mũi Né, có một địa danh từ lâu đã trở thành biểu tượng du lịch của vùng biển Phan Thiết: Bãi đá Ông Địa.

Nơi đây hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp bình dị, những truyền thuyết dân gian đậm màu sắc tín ngưỡng và khung cảnh biển trời thơ mộng hiếm có.

Ngày nay, sau khi Bình Thuận sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng, bãi đá Ông Địa vẫn là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá khu vực Mũi Né-Hàm Tiến, góp phần làm nên sức hút cho du lịch biển của tỉnh Lâm Đồng.

Dấu ấn đặc biệt trên cung đường biển Mũi Né

Bãi đá Ông Địa nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thuộc khu vực Hàm Tiến-Mũi Né, cách trung tâm thành phố Phan Thiết cũ khoảng 9-10km. Đây là vị trí nằm giữa tuyến du lịch ven biển nổi tiếng kết nối trung tâm Phan Thiết với Mũi Né, rất thuận tiện cho du khách ghé tham quan.

Điểm nhận diện nổi bật nhất của bãi biển là những cụm đá nhô ra biển, tạo thành các mỏm đá độc đáo giữa làn nước trong xanh. Sóng biển liên tục vỗ vào ghềnh đá, tung bọt trắng xóa, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa mạnh mẽ. Những chiếc thuyền thúng đủ màu sắc của ngư dân neo đậu gần bờ càng làm cho bức tranh biển thêm sinh động.

Không ai xác định chính xác tên gọi Bãi đá Ông Địa xuất hiện từ khi nào. Theo nhiều tư liệu địa phương, trước đây tại khu vực này có một tảng đá tự nhiên mang hình dáng giống vị thần Địa Công (Ông Địa) đang hướng mặt vào đất liền. Người dân chài tin rằng đây là vị thần bảo hộ cho cuộc sống mưu sinh trên biển nên lập am thờ, thắp hương cầu mong sóng yên biển lặng, đánh bắt thuận lợi.

Theo thời gian, tảng đá nguyên bản bị sóng biển bào mòn. Người dân địa phương sau đó đã dựng tượng và miếu thờ để gìn giữ nét tín ngưỡng truyền thống. Chính câu chuyện dân gian ấy đã khiến Bãi đá Ông Địa không chỉ là điểm tham quan thiên nhiên mà còn mang giá trị văn hóa, tâm linh đặc trưng của cộng đồng cư dân ven biển Bình Thuận xưa.

Trải nghiệm biển gần gũi và bình yên

Nếu hỏi thời điểm nào đẹp nhất để ghé Bãi đá Ông Địa, nhiều người sẽ không ngần ngại trả lời: lúc bình minh.

Khi Mặt Trời bắt đầu nhô lên từ đường chân trời, những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng mặt biển, phản chiếu lên các mỏm đá và những chiếc thuyền thúng đang lênh đênh gần bờ. Khung cảnh ấy tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, thu hút đông đảo nhiếp ảnh gia và du khách yêu thích săn ảnh.

Không ít người ví Bãi đá ông Địa là "studio ngoài trời" của Mũi Né. Nguồn: Vietnam+

Không ít người ví nơi đây là “studio ngoài trời” của Mũi Né. Chỉ cần đứng trên cầu gỗ dẫn ra biển hoặc các ghềnh đá nhô cao, du khách đã có thể ghi lại những khung hình mang đậm hơi thở biển cả.

Khác với những khu nghỉ dưỡng khép kín, Bãi đá Ông Địa vẫn giữ được nét gần gũi của một không gian biển cộng đồng. Nước biển trong, bãi cát thoải và tương đối sạch khiến nơi đây trở thành điểm tắm biển được người dân địa phương yêu thích.

Bên cạnh việc ngắm cảnh và chụp ảnh, du khách có thể trải nghiệm câu cá, ngắm ngư dân kéo lưới hoặc đơn giản là ngồi dưới những hàng dừa lắng nghe tiếng sóng biển. Chính sự bình yên ấy đã giúp Bãi đá Ông Địa trở thành điểm dừng chân lý tưởng giữa hành trình khám phá Mũi Né.

Một lợi thế lớn của Bãi đá Ông Địa là vị trí nằm gần nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Mũi Né. Từ đây, du khách dễ dàng kết hợp tham quan các địa danh như Tháp Po Sah Inư, Suối Tiên Mũi Né, làng chài Mũi Né hay Đồi Cát Bay. Đây cũng là lý do nhiều tour du lịch Mũi Né luôn đưa Bãi đá Ông Địa vào lịch trình tham quan.

Theo TTXVN