Đánh thức “viên ngọc xanh” Đà Bắc

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ cùng bề dày văn hóa truyền thống đặc sắc, Đà Bắc được ví như “viên ngọc xanh” ẩn mình bên hồ Hòa Bình. Đánh thức tiềm năng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, địa phương đang dồn lực hoàn thiện hạ tầng, khơi thông các tour tuyến; đồng thời kiến tạo chuỗi sản phẩm từ nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái đến homestay cộng đồng, tạo bước chuyển mình bền vững nhờ gắn kết giữa trải nghiệm thiên nhiên và bảo tồn di sản.

Đà Bắc - Điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lý tưởng.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tú Lý, Toàn Sơn, Hiền Lương và thị trấn Đà Bắc, xã Đà Bắc sở hữu không gian phát triển rộng lớn lên tới 136 km2 với quy mô gần 20.000 dân. Không gian rộng mở này là nơi hội tụ tài nguyên du lịch đặc sắc khi vừa có vùng lõi trung tâm hạ tầng đồng bộ, vừa sở hữu những thung lũng nguyên sơ cùng hệ thống rừng sinh thái đa dạng. Đặc biệt, phân khu vịnh hồ sông Đà thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình được xem là lợi thế vàng giúp địa phương bứt phá.

Hòa cùng tài nguyên tự nhiên ấy chính là kho tàng văn hóa phi vật thể đặc sắc của đồng bào Mường, Tày, Dao, Kinh cùng các di tích lịch sử, điểm đến tâm linh ý nghĩa. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên hữu tình và nhịp sống bản làng chính là nền tảng vững chắc để Đà Bắc phát triển các tuyến tour sinh thái kết hợp trải nghiệm văn hóa truyền thống đầy sức hút.

Dù sở hữu dư địa lớn sau sáp nhập song du lịch Đà Bắc vẫn chưa phát triển tương xứng với kỳ vọng. Các mô hình sinh thái, cộng đồng còn mang tính tự phát, manh mún và đơn điệu. Thực trạng này bắt nguồn từ sự kết nối rời rạc giữa các hộ dân với doanh nghiệp lữ hành, dẫn đến chất lượng dịch vụ thiếu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, công tác quảng bá, xúc tiến chưa thực sự chạm tới các thị trường lớn. Những hạn chế trên khiến lượng khách và doanh thu đạt được còn khiêm tốn, chưa thể tạo ra cú hích kinh tế mạnh mẽ.

Hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xã Đà Bắc chủ động định hình lối đi căn cơ, bài bản theo định hướng phát triển xanh hiện đại. Đồng chí Bùi Đức Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Đà Bắc chia sẻ: Mục tiêu cốt lõi của địa phương trong giai đoạn tới là đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, tập trung hoàn thiện hạ tầng và khơi thông các tour tuyến liên hoàn. Trong đó, xã chú trọng kiến tạo chuỗi dịch vụ đa dạng, đồng bộ từ nghỉ dưỡng cao cấp ven hồ, du lịch sinh thái khám phá cho đến hệ thống homestay cộng đồng; quyết tâm tạo bước bứt phá bền vững trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa trải nghiệm thiên nhiên với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn.

Hiện nay, Đà Bắc đang tập trung phát triển du lịch theo hướng toàn diện và bền vững. Chiến lược xuyên suốt của địa phương là lấy bản sắc văn hóa dân tộc làm nền tảng, lấy cảnh quan lòng hồ Hòa Bình cùng hệ thống di tích lịch sử, cách mạng làm động lực để kiến tạo các sản phẩm có chiều sâu. Nhằm xóa bỏ tình trạng manh mún, chính quyền xã tập trung chuẩn hóa các hoạt động trải nghiệm văn hóa, đồng thời thúc đẩy mô hình du lịch nông thôn bền vững để dần thay thế lối làm du lịch tự phát trước đây. Sự thay đổi mang tính hệ thống này được kỳ vọng sẽ định hình rõ nét một phân khúc điểm đến chuyên nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị ổn định cho toàn vùng.

Song song với việc nâng cao chất lượng các sản phẩm cốt lõi, xã đặc biệt chú trọng quy hoạch và đa dạng hóa chuỗi dịch vụ phụ trợ nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của du khách. Theo đó, các thành phần kinh tế được khuyến khích đầu tư mạnh mẽ vào mạng lưới vận tải, hệ thống nhà hàng, khách sạn, tổ hợp vui chơi giải trí tầm cỡ và dịch vụ logistics hỗ trợ. Các đặc sản của địa phương cũng được đẩy mạnh phát triển, vừa tạo sản phẩm lưu niệm chất lượng phục vụ du khách, vừa gia tăng thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu bứt phá kinh tế, xã Đà Bắc xác định việc khơi thông nội lực kết hợp thu hút ngoại lực từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn là yếu tố quyết định. Địa phương đang triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới toàn diện phương thức xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Chính quyền xã cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, dịch vụ và du lịch. Đặc biệt, cấp ủy và chính quyền xã sẽ tăng cường chỉ đạo, huy động sự vào cuộc sát sao của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Việc chủ động tạo quỹ đất sạch và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn, minh bạch chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của địa phương trong việc sẵn sàng đón các nhà đầu tư chiến lược.

Với tư duy đổi mới, chiến lược dài hạn rõ ràng và sự đồng lòng của hệ thống chính trị cùng người dân, “viên ngọc xanh” Đà Bắc chắc chắn sẽ sớm tỏa sáng, khẳng định vị thế là điểm đến xanh đẳng cấp, phát triển bền vững trên bản đồ du lịch Phú Thọ.

Trần Tỉnh