Ninh Bình được đề cử “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026”

Ban Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vừa công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm 2026. Theo đó, Ninh Bình được đề cử tại hạng mục “Asia’s Leading Emerging Tourism Destination 2026” (Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026).

Theo Ban tổ chức WTA, hạng mục “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á” dành cho những điểm đến có tốc độ phát triển nổi bật, sở hữu tiềm năng lớn, ngày càng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế, đồng thời được ghi nhận về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chiến lược phát triển bền vững.

Tăng trưởng mạnh từ nền tảng di sản và không gian phát triển mới

Một trong những cơ sở quan trọng để Ninh Bình được đề cử là những con số tăng trưởng tích cực của ngành du lịch. Du lịch Ninh Bình không chỉ phục hồi mạnh sau giai đoạn khó khăn mà còn duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao của cả nước.

Báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình cho thấy, riêng tháng 7/2026, toàn tỉnh ước đón gần 1,116 triệu lượt khách, tăng 23,53% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 1.384 tỷ đồng, tăng 22,62%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình đón hơn 18,7 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 19.348 tỷ đồng, tăng 21,8%.

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Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng đến từ lợi thế tài nguyên du lịch đặc sắc. Ninh Bình là địa phương sở hữu Quần thể Danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận theo tiêu chí hỗn hợp. Cùng với đó là hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, các khu bảo tồn thiên nhiên, làng nghề truyền thống, du lịch cộng đồng và các giá trị văn hóa bản địa phong phú.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, không gian phát triển của tỉnh tiếp tục được mở rộng với sự kết nối giữa vùng núi, đồng bằng và ven biển, tạo điều kiện hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch mới có quy mô lớn hơn và đa dạng hơn. Đây được đánh giá là lợi thế quan trọng để Ninh Bình nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm của du khách ngày càng phong phú.

Hướng tới điểm đến xanh, bền vững và mang tầm quốc tế

Không chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, Ninh Bình xây dựng chiến lược phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao và bền vững.

Tỉnh xác định phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch trên nền tảng phát huy giá trị nổi bật của di sản văn hóa và thiên nhiên; lấy văn hóa làm sức mạnh nội sinh, lấy sáng tạo làm động lực, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Định hướng này được cụ thể hóa thông qua việc triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu là xây dựng công nghiệp văn hóa và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo và điểm đến có sức cạnh tranh trong khu vực.

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Những năm gần đây, Ninh Bình cũng liên tục được các tổ chức, tạp chí và nền tảng du lịch uy tín quốc tế như TripAdvisor, Booking.com, Forbes Travel Guide, Condé Nast Traveler, Travel + Leisure và Wanderlust bình chọn trong các danh sách điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, việc được World Travel Awards tiếp tục đề cử không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị di sản đến với bạn bè quốc tế. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược, mở rộng thị trường khách quốc tế và nâng cao giá trị thương hiệu du lịch Ninh Bình.

Được thành lập từ năm 1993, World Travel Awards được mệnh danh là “Giải Oscar của ngành Du lịch thế giới”, là hệ thống giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh những điểm đến, doanh nghiệp và tổ chức có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực du lịch trên phạm vi toàn cầu. Việc Ninh Bình góp mặt trong danh sách đề cử “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026” tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của địa phương trên bản đồ du lịch khu vực, đồng thời tạo thêm động lực để ngành du lịch phát triển theo hướng xanh, bền vững và chất lượng cao trong thời gian tới.

Theo VOV