Khách du lịch tràn ngập châu Âu, nhiều điểm đến quá tải

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Mùa hè năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ của ngành du lịch châu Âu. Tình trạng quá tải diễn ra tại nhiều điểm nóng du lịch, tạo áp lực lớn cho hạ tầng địa phương và gây ra làn sóng phản đối của người dân bản địa.
Tại các địa danh nổi tiếng như đài phun nước Trevi ở Rome (Italy), thành cổ Acropolis ở Hy Lạp hay Tòa thánh Vatican, rất đông người tập trung ngay từ 8h sáng, bất chấp những đợt nắng nóng gay gắt. Nhiều du khách tỏ ra bàng hoàng trước cảnh tượng chen chúc, thậm chí có người chia sẻ đám đông tại Rome không dành cho những người yếu tim và họ cảm thấy nghẹt thở giữa dòng người. Trên các chuyến tàu tại Italy, hành khách buộc phải đứng ép chặt vào nhau dọc các lối đi, trong khi các con phố xung quanh đài phun nước Trevi luôn trong tình trạng di chuyển từng chút một.
Tại Barcelona, người dân đã xuống đường biểu tình chống du lịch đại chúng, phản đối tình trạng giá cả sinh hoạt đắt đỏ và không gian sống bị xâm chiếm. Ảnh: Reuters
Theo số liệu từ Ủy ban Du lịch Châu Âu, lượng khách quốc tế đến châu lục này đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Kevin Schreck, một cố vấn du lịch tại Valencia, Tây Ban Nha cho biết khu vực Địa Trung Hải đã ghi nhận sức tăng trưởng liên tục trong 3 năm qua và các điểm đến ngày càng bị quá tải sớm hơn qua từng năm.
Sự gia tăng đột biến này một phần xuất phát từ tình hình căng thẳng tại Trung Đông, khiến dòng khách du lịch chuyển hướng từ Thổ Nhĩ Kỳ, Síp hay Ai Cập sang Nam Âu. Đáng chú ý, Tây Ban Nha đang trên đà chạm cột mốc kỷ lục 100 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, mức cao nhất trong lịch sử du lịch hiện đại của quốc gia này.
Làn sóng du khách khổng lồ đã đẩy hạ tầng địa phương vào tình trạng quá tải và làm bùng nổ xung đột với cộng đồng dân cư bản địa. Tại Barcelona, hàng nghìn người dân đã xuống đường biểu tình chống du lịch đại chúng, phản đối tình trạng giá cả sinh hoạt đắt đỏ và không gian sống bị xâm chiếm. Dù phải đối mặt với các cuộc biểu tình gay gắt cùng thời tiết khắc nghiệt, dòng người đổ về các thành phố du lịch châu Âu dự kiến vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục trong suốt mùa hè này.
Theo VOV
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