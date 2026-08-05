Khách châu Âu “săn tìm” du lịch Việt Nam, nhắm đến 2 thành phố lớn

Theo bảng xếp hạng mức độ quan tâm của du khách châu Âu đối với các điểm đến tại châu Á mùa hè 2026, Việt Nam là điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều thứ 4 trong mùa hè năm nay.

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố bảng xếp hạng mức độ quan tâm của du khách châu Âu đối với các điểm đến tại châu Á mùa hè 2026, dựa theo dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên nền tảng này cho các chuyến đi diễn ra trong tháng 7 và tháng 8. Theo đó, Việt Nam tăng 1 bậc so với cùng kỳ năm ngoái, là điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều thứ 4 trong mùa hè năm nay.

Phân tích dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú trên Agoda của khách châu Âu đang có kế hoạch nghỉ hè tại châu Á, Thái Lan hiện là điểm đến châu Á được tìm kiếm nhiều nhất hè này, theo sau lần lượt là Indonesia và Nhật Bản. Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 4, xếp trên một số điểm đến châu Á khác như Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến có tốc độ tăng trưởng mức độ quan tâm nhanh nhất châu Á từ thị trường châu Âu. Trong số 20 điểm đến hàng đầu, Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm theo năm ấn tượng nhất từ du khách châu Âu (tăng 14%), tiếp theo là Hàn Quốc (tăng 13%) và Việt Nam (tăng 12%).

Du khách quốc tế tại phố cổ Hội An, Đà Nẵng.

Theo dữ liệu Agoda, trong số các nước châu Âu, người dùng từ các quốc gia như Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Hà Lan, Nga... hiện quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất về cơ sở lưu trú tại Việt Nam hè này. Ngoài ra, so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về lượng quan tâm từ một số thị trường mới, như Azerbaijan (tăng 177%), Ba Lan (tăng 66%) và Thụy Điển (tăng 55%).

Mùa hè năm nay, Đà Nẵng và TP.HCM tiếp tục là 2 điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất trong năm thứ 2 liên tiếp. Nha Trang vươn lên vị trí thứ 3 về lượng tìm kiếm, cùng với Đà Nẵng là những minh chứng cho thấy du lịch biển Việt Nam vẫn có sức hút lớn với du khách châu Âu. Trong khi đó, TP.HCM thu hút những du khách tìm kiếm nhịp sống đô thị, khám phá văn hóa và trải nghiệm ẩm thực phong phú; đồng thời TP.HCM cũng là nơi trung chuyển cho khách quốc tế, trước khi ghé thăm miền Tây Nam Bộ hay duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tại nhiều khu vực của châu Âu, tháng 7 và tháng 8 là giai đoạn nhu cầu du lịch tăng cao, khi các trường học bước vào kỳ nghỉ hè. Mùa hè năm nay ghi nhận đợt nắng nóng diện rộng xuất hiện từ đầu mùa tại nhiều quốc gia châu Âu, với nền nhiệt cao bất thường ở nhiều nơi. Trong bối cảnh đó, những điểm đến châu Á sở hữu đường bờ biển dài, thời tiết dễ chịu, cùng các trải nghiệm du lịch đa dạng càng trở nên hấp dẫn.

Nổi tiếng với đường bờ biển trải dài, cùng các đô thị sôi động và những điểm đến giàu bản sắc, Việt Nam mang đến cho du khách châu Âu nhiều lựa chọn để tận hưởng một kỳ nghỉ hè trọn vẹn. Theo số liệu của Cục Thống kê, lượng du khách châu Âu đến Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 đã đạt 2,35 triệu lượt, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 17% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo vov.vn