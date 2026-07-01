Đầu tư hạ tầng du lịch, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, có khả năng lan tỏa và thúc đẩy nhiều lĩnh vực cùng phát triển, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đây được xem là giải pháp trọng tâm nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của điểm đến, thu hút du khách và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới.

Khu du lịch Wyndham Thanh Thủy thu hút nhiều du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Đến nay, hạ tầng du lịch của tỉnh từng bước được hoàn thiện với 2 khu du lịch quốc gia, 1 khu du lịch cấp tỉnh và 15 điểm du lịch cấp tỉnh đã được công nhận. Tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch hồ Hòa Bình là khu du lịch quốc gia. Mạng lưới cơ sở lưu trú phát triển mạnh với 1.520 cơ sở, hơn 20.000 phòng, trong đó có 182 khách sạn, 9 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 4-5 sao; cùng 94 doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động, tạo nền tảng phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Trên cơ sở quy hoạch phát triển sau hợp nhất, tỉnh hình thành không gian du lịch theo các khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch trọng điểm và các cụm, điểm du lịch chuyên đề, phát huy hiệu quả lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa, cảnh quan của từng vùng.

Tại khu vực Phú Thọ, 5 trung tâm du lịch trọng điểm gồm Việt Trì, Thanh Thủy, Xuân Sơn, Hạ Hòa và Tam Nông đã, đang được tập trung đầu tư hạ tầng. Trong đó, Việt Trì tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm du lịch văn hóa cội nguồn với hệ thống công viên, quảng trường, bảo tàng, thiết chế văn hóa và hạ tầng phục vụ các hoạt động lễ hội. Thanh Thủy được ưu tiên phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng với hàng loạt dự án khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, hạ tầng giao thông và cảnh quan được đầu tư đồng bộ. Xuân Sơn được nâng cấp các tuyến giao thông kết nối với Long Cốc và Tân Sơn, tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao mạo hiểm. Trong khi đó, Hạ Hòa và Tam Nông đang thu hút nhiều dự án du lịch sinh thái, sân golf và khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch của tỉnh.

Thanh Thủy tiếp tục là điểm sáng trong phát triển hạ tầng du lịch. Nhiều dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao như Đảo Ngọc Xanh, Lynn Times Thanh Thủy, Bamboo Resort, Tre Nguồn Resort... đã đi vào hoạt động hoặc đang được triển khai. Hiện địa phương có 24 cơ sở lưu trú với 3.663 phòng. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Để khai thác hiệu quả tiềm năng khoáng nóng, Đảng bộ xã Thanh Thủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030, đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Thanh Thủy trở thành trung tâm của vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Theo đó, địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông và cảnh quan, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với khoáng nóng, sinh thái, văn hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến du lịch”.

Ở khu vực Vĩnh Phúc, các khu du lịch quốc gia Tam Đảo, Đại Lải - Ngọc Thanh và Tây Thiên tiếp tục được đầu tư phát triển theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó là chuỗi khu du lịch hồ Thanh Lanh, hồ Xạ Hương, hồ Vân Trục, hồ Làng Hà, hồ Bò Lạc, thác Bản Long... từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, sinh thái, chăm sóc sức khỏe, thể thao và du lịch văn hóa tâm linh.

Một điểm nhấn nổi bật là Khu du lịch hồ Hòa Bình đang được tập trung hoàn thiện các tiêu chí để trở thành khu du lịch quốc gia. Nhiều dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái cùng các điểm du lịch cộng đồng đã và đang tạo nên những sản phẩm đặc sắc, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và sức hút của du lịch Phú Thọ.

Cùng với đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng số trong lĩnh vực du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch thông minh, nâng cao hiệu quả quảng bá, quản lý và trải nghiệm của du khách.

Hiệu quả từ những chủ trương đúng đắn đã được thể hiện rõ qua các chỉ số tăng trưởng tích cực. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón hơn 10,54 triệu lượt khách, tăng 13,3% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt gần 10,76 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%; khách lưu trú đạt 3,22 triệu lượt, khách quốc tế đạt khoảng 74 nghìn lượt. Những con số này khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Phú Thọ, đồng thời minh chứng cho hiệu quả chiến lược đầu tư hạ tầng gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Hạ tầng hiện đại không chỉ mở rộng không gian du lịch, gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, vận tải, nông nghiệp và công nghiệp văn hóa. Với định hướng đúng và sự đầu tư đồng bộ, du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng nhanh, bền vững.

Lệ Oanh