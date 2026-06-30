Báo Úc nói về “khó khăn duy nhất” khi du lịch Việt Nam

“Việt Nam có tất cả như ẩm thực tuyệt vời, những thành phố nhộn nhịp, loạt bãi biển hoang sơ, nền văn hóa và lịch sử đáng kinh ngạc, và rất thân thiện với ngân sách”, báo Úc 9News giới thiệu và đưa ra 5 điểm đến tốt nhất Việt Nam cho các nhóm du khách đi theo gia đình.

Lần gần nhất Jemima Skelley đến Việt Nam là vào năm 2024 - đấy là chuyến đi nghỉ cuối cùng của vợ chồng cô trước khi chào đón đứa con đầu lòng vài tháng sau đó.

Mặc dù cả hai đã đến Việt Nam vài lần, nhưng Việt Nam vẫn là lựa chọn không cần phải suy nghĩ. Nơi đây có mọi thứ mà mỗi người muốn trong một kỳ nghỉ: bãi biển đẹp, đồ ăn ngon, văn hóa thú vị, người dân địa phương thân thiện, và một bầu không khí thực sự sôi động, hiếu khách. Thêm vào đó, từ Úc đến Việt Nam từ lâu đã có những chuyến bay thẳng.

“Và tất nhiên, điều tuyệt vời nhất là điểm đến này rất tiết kiệm”, Jemima nhấn mạnh.

Vì có tất cả nên “khó khăn duy nhất” khi đi du lịch Việt Nam là việc lựa chọn nên đến đâu. Để giúp du khách lên kế hoạch cho chuyến đi trong mơ, 9News đã đã tổng hợp danh sách 5 điểm đến thân thiện với gia đình hàng đầu tại Việt Nam dựa theo Việt Nam BestPrice Travel sau đây:

1. Hà Nội

Vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội. ẢNH: BÙI NGỌC CÔNG

Thành phố này là trái tim của Việt Nam, và là cách hoàn hảo để giới thiệu cho trẻ em mọi điều về đất nước. Nơi đây tràn đầy năng lượng nhưng tương đối dễ đi bộ - nếu bạn đủ can đảm để vượt qua những con phố đầy xe máy. Đồ ăn đường phố Hà Nội thuộc đẳng cấp thế giới, và có rất nhiều cách tuyệt vời để tìm hiểu lịch sử Việt Nam thông qua các trải nghiệm tương tác (không chỉ trong những bảo tàng).

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Hà Nội: Tham gia tour ẩm thực để thử phở, bún chả, gỏi cuốn và nhiều món khác. Thưởng thức đồ uống tại phố đường tàu, lên Đài Quan sát Lotte ở tầng 65 để trải nghiệm “Đi bộ trên không” với sàn kính hay tham quan Bảo tàng Dân tộc học - với những ngôi nhà truyền thống kích thước thật mà trẻ em có thể leo vào và khám phá.

2. Ninh Bình

Dòng sông Ngô Đồng. ẢNH: PHÚC NGƯ

Nếu bạn cần một “nút bấm để thư giãn” sau sự đông đúc của Hà Nội, Ninh Bình chính là câu trả lời. Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Ninh Bình: Tham gia tour du thuyền ở Tràng An, khu vực được UNESCO công nhận, đi qua các hang động và những ngôi đền cổ. Thuê xe đạp để đạp xe quanh vùng nông thôn yên bình và ngắm nhìn trâu nước. Leo 500 bậc thang tại hang Múa để có tầm nhìn đẹp nhất ra thung lũng hay ngắm nhìn những loài khỉ langur và vượn quý hiếm tại Vườn Quốc gia Cúc Phương.

3. Đà Nẵng

Công viên giải trí trên đỉnh Bà Nà. ẢNH: SUN GROUP

Đây là nơi thành phố giao thoa với biển cả, sạch sẽ, hiện đại và có lẽ là thân thiện với gia đình nhất ở Việt Nam. Với cơ sở hạ tầng tuyệt vời, như vỉa hè rộng rãi và không gian xanh lớn, cùng những bãi biển xinh đẹp, nơi đây hội tụ những điều tốt nhất.

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Đà Nẵng: Tham quan Sun World tại Bà Nà Hills với công viên giải trí khổng lồ và một trong những tuyến cáp treo dài nhất thế giới. Xem Cầu Rồng được thắp sáng bằng lửa và nước vào cuối tuần lúc 9 giờ tối. Khám phá những hang động ẩn mình của Ngũ Hành Sơn, nơi bạn sẽ có cảm giác như bước vào thế giới của Indiana Jones...

4. Phú Quốc

Thị trấn Hoàng hôn ở Phú Quốc. ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Đối với một kỳ nghỉ đảo cổ điển, Phú Quốc đáp ứng đầy đủ mọi mong đợi. Không còn chỉ là hòn đảo yên tĩnh được du khách yêu thích bởi những bãi biển tuyệt đẹp, nơi đây hiện có rất nhiều lựa chọn giải trí dành cho gia đình.

Những điều nhất định phải làm ở Phú Quốc: Đi cáp treo Hòn Thơm dài 8km lập kỷ lục đến Công viên nước Aquatopia. Tham gia tour du thuyền khám phá các đảo và tìm những điểm lặn biển hẻo lánh. Đến các chợ đêm để thử đủ loại ẩm thực đường phố Việt Nam. Dành một ngày tại VinWonders, công viên giải trí lớn nhất Việt Nam.

5. Nha Trang

Bờ biển Nha Trang. ẢNH: BÁ DUY

Một điểm đến ven biển ngập tràn ánh nắng khác, đây là nơi lý tưởng cho một kỳ nghỉ thư giãn thực sự bên bờ biển. Nằm ở bờ biển phía nam, nơi đây có nước biển lặng và ấm áp quanh năm, rất thích hợp cho các gia đình.

Những điều nhất định phải làm ở Nha Trang: Đến VinWonders trên đảo Hòn Tre, với công viên nước, vườn thú và các khu vườn. Thử tắm bùn ở Tháp Bà. Ngắm cá mập rạn san hô, rùa biển và cá sư tử tại Bảo tàng Hải dương học Quốc gia. Tham gia tour du thuyền cao tốc và đi tham quan các đảo để có một ngày bơi lội và lặn biển thỏa thích.

Theo thanhnien.vn