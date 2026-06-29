Thành cổ Damascus được ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Thành cổ Damascus, một trong những pháo đài kiên cố và tiêu biểu nhất của kiến trúc quân sự Hồi giáo thời Trung cổ tại Syria, đã được UNESCO đưa vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo.

Thành cổ Damascus của Syria vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo. Nguồn: UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Thế giới Hồi giáo (ICESCO) đã chính thức ghi danh Thành cổ Damascus của Syria vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt của một trong những công trình phòng thủ nổi bật nhất ở khu vực Trung Đông.

Theo giới chức ngành cổ vật Syria được phóng viên TTXVN tại Trung Đông trích dẫn, việc được ghi danh sẽ góp phần tăng cường công tác bảo tồn, tư liệu hóa, nghiên cứu và giáo dục về di sản, đồng thời khẳng định vị thế của Damascus như một trong những thủ đô lịch sử quan trọng của thế giới Arab và Hồi giáo.

Người đứng đầu Cơ quan Cổ vật Damascus Nour Kdalm cho biết Thành cổ Damascus nằm trong khu Thành cổ Damascus, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới từ năm 1979.

Việc thành cổ nằm trong không gian đô thị cổ giúp phản ánh quá trình phát triển của hệ thống phòng thủ cũng như vai trò của Damascus trên các tuyến thương mại cổ đại suốt nhiều thiên niên kỷ.

Theo các nghiên cứu khảo cổ, mặc dù khu vực này từng tồn tại các công trình phòng thủ từ thời cổ đại, thành cổ hiện nay bắt đầu được định hình dưới triều đại Seljuk vào cuối thế kỷ 11.

Công trình được mở rộng và gia cố quy mô lớn dưới thời Sultan al-Adil Saif al-Din Abu Bakr bin Ayyub của vương triều Ayyubid trong giai đoạn 1203-1216, với việc áp dụng nhiều kỹ thuật quân sự được phát triển trong thời kỳ Thập tự chinh, đưa nơi đây trở thành một trong những pháo đài kiên cố nhất vùng Levant.

Theo các nhà nghiên cứu, Thành cổ Damascus là hình mẫu tiêu biểu của kiến trúc quân sự Hồi giáo thời Trung cổ, với hệ thống tường thành kiên cố, các tháp phòng thủ, đường hầm ngầm, doanh trại và kho chứa được xây dựng bằng đá vôi và đá bazan.

Công trình còn lưu giữ nhiều bia ký ghi lại các đợt trùng tu dưới thời Mamluk và Ottoman.

Không chỉ giữ vai trò quân sự, Thành cổ Damascus còn từng là trung tâm hành chính và chính trị của nhiều triều đại.

Các cuộc khai quật khảo cổ trong nhiều thập niên qua đã phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc thuộc các giai đoạn lịch sử khác nhau, góp phần làm sáng tỏ quá trình phát triển của một trong những thành phố có người sinh sống liên tục lâu đời nhất thế giới.

Theo Vietnam+