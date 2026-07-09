Xây dựng văn hóa du lịch từ những hành động nhỏ

Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm hay đầu tư hạ tầng, việc xây dựng môi trường văn hóa du lịch từ những hành động nhỏ như bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh, nâng cao văn hóa ứng xử... là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững. Nhận thức rõ điều đó, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực kiến tạo một không gian du lịch thân thiện, văn minh, góp phần quan trọng thu hút du khách.

Tam Đảo - Điểm đến nghỉ dưỡng xanh, văn minh và thân thiện.

Đến Khu du lịch Tam Đảo (xã Tam Đảo) những ngày này, du khách dễ dàng cảm nhận sự đổi thay tích cực từ những chi tiết nhỏ nhất. Khác với cảnh tượng đông đúc, lộn xộn thường thấy ở các điểm đến vào mùa cao điểm, những tuyến đường tại Tam Đảo luôn được quét dọn vệ sinh sạch sẽ, hệ thống cây xanh và thảm hoa tươi được cắt tỉa, chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian sáng - xanh - sạch - đẹp, mang lại cảm giác thư thái cho du khách.

Anh Đào Văn Huy - du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Mỗi dịp hè, gia đình tôi đều đến nghỉ dưỡng tại Tam Đảo. Bởi nơi đây sở hữu khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên xanh mát, tươi đẹp và quan trọng hơn cả là thái độ phục vụ chuyên nghiệp của những người làm du lịch, cùng sự cởi mở, thân thiện của người dân địa phương. Sự dịch chuyển từ tư duy làm du lịch “chộp giật” sang chuyên nghiệp, tử tế đã biến Tam Đảo từ một điểm đến tham quan thuần túy thành chốn nghỉ dưỡng quen thuộc của gia đình”.

Không dừng lại ở việc làm đẹp cảnh quan, chính quyền xã Tam Đảo còn xác định vấn đề bình ổn giá và thái độ đón tiếp khách hàng là tiêu điểm cần thực hiện tốt để bảo vệ thương hiệu du lịch địa phương.

Lãnh đạo xã Tam Đảo cho biết: Để ngăn chặn từ gốc các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch, chính quyền xã chỉ đạo tổ chức các đoàn công tác liên ngành, yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn ký cam kết niêm yết giá công khai. Mọi hành vi “chặt chém”, chèo kéo hay tăng giá bất thường, đánh lừa du khách đều bị giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả.

Không riêng Khu du lịch Tam Đảo, tư duy kiến tạo môi trường du lịch văn minh từ những việc làm nhỏ nhất cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tại Khu di tích và danh thắng Tây Thiên (xã Đại Đình). Nhằm xây dựng một điểm đến tâm linh xanh - sạch - đẹp và thực sự hấp dẫn, thời gian qua, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý chất lượng môi trường và bảo vệ cảnh quan tự nhiên.

Bên cạnh việc tăng cường hệ thống thùng rác chuyên dụng, trang bị xe vận chuyển hiện đại và bố trí lực lượng thu gom phế thải liên tục, chính quyền nơi đây còn lắp đặt các bảng biểu tuyên truyền tại những không gian thoáng rộng, dễ nhìn, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, nâng cao ý thức chấp hành chung.

Thông tin về giải pháp tạo sức hút bền vững cho khu danh thắng, ông Nguyễn Hoàng Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Đình nhấn mạnh đến chuỗi hành động quyết liệt của địa phương. Trong đó, công tác quản lý rác thải được chuyên nghiệp hóa từng khâu, kết hợp giữa nguồn lực địa phương và doanh nghiệp để bảo đảm cảnh quan luôn xanh - sạch - đẹp.

Đi đôi với việc làm sạch không gian, xã Đại Đình chú trọng nâng cao văn hóa ứng xử của người dân và các chủ hộ kinh doanh thông qua các lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp. Để tối ưu hóa hiệu quả quản lý, hệ thống đường dây nóng được công khai rộng khắp, giúp chính quyền nắm bắt thực địa và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hành hương.

Xác định việc thực hiện văn hóa, văn minh du lịch là yếu tố cốt lõi để phát triển kinh tế xanh bền vững, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương không chạy theo số lượng bề nổi mà tập trung vào chiều sâu chất lượng con người. Theo đó, các lớp tập huấn được tổ chức bài bản nhằm chuẩn hóa, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân sự, từ cấp quản lý đến lực lượng lao động trực tiếp phục vụ.

Đồng thời, tỉnh chủ trương biến văn hóa du lịch thành trách nhiệm chung của toàn xã hội thông qua chiến dịch ứng xử văn minh, thân thiện. Chiến dịch này được phát động sâu rộng, thẩm thấu đến từng người dân bản địa và các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, biến mỗi người thành một “đại sứ du lịch” tự hào giới thiệu hình ảnh quê hương.

Sự nỗ lực kiến tạo từ những hành động nhỏ nhất của hệ thống chính trị và cộng đồng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, định vị vững chắc hình ảnh du lịch Phú Thọ thân thiện để thu hút du khách. Minh chứng là trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón 10,5 triệu lượt khách tham quan; tổng doanh thu du lịch ước đạt 10.755 tỷ đồng.

Trần Tỉnh