Hà Nội đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026

Chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam, chiều (7/7), tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Thủ đô năm 2026.

Vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội năm nay là bà Maria Del Mar Piñas Piñas, quốc tịch Tây Ban Nha, trưởng đoàn gồm 19 du khách đến Việt Nam theo chương trình du lịch kéo dài 16 ngày. Đoàn khởi hành từ Madrid, quá cảnh tại Doha trước khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào đầu giờ chiều nay.

Hà Nội đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu năm 2026

Ngay tại khu vực sảnh đến quốc tế, đoàn khách được đại diện Sở Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị liên quan chào đón bằng hoa tươi và những món quà lưu niệm ý nghĩa, tạo ấn tượng cho những vị khách quốc tế ngay từ những phút đầu họ đặt chân tới Thủ đô.

Bà Maria Del Mar Piñas Piñas - du khách Tây Ban Nha chia sẻ: "Chúng tôi hân hạnh được gửi lời cảm ơn tới các bạn từ trái tim của chúng tôi. Cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn Việt Nam. Chúng tôi hy vọng được tìm hiểu, khám phá thành phố Hà Nội nhiều hơn vì đây là điểm đến đầu tiên trong hành trình chúng tôi đến với đất nước Việt Nam xinh đẹp. Chúng tôi mong muốn có thể mang đến không chỉ là những món quà mà là những kỷ niệm, những niềm hạnh phúc trong suốt chuyến đi này. Chúng tôi rất mong đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và sẽ mang đến rất nhiều những điểm đến xinh đẹp cho du khách và bạn bè trên khắp thế giới".

Sau khi tham quan Hà Nội, đoàn khách Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hành trình khám phá nhiều địa phương nổi tiếng tại Việt Nam như Sa Pa, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, lễ đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn ghi nhận kết quả tích cực của ngành du lịch Thủ đô trong hoạt động xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Thành phố kỳ vọng thông qua những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh một điểm đến văn minh, mến khách, từ đó thu hút thêm nhiều dòng khách quốc tế trong thời gian tới.

Ông Trần Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: "Với vị khách thứ 5 triệu đến từ Châu Âu, quốc tịch Tây Ban Nha được đón vào ngày 7/7 hôm nay thực sự là niềm vui của thành phố Hà Nội. Qua sự kiện này, chúng tôi muốn bày tỏ sự nồng ấm chào đón đến với du khách từ các nước. Chúng tôi mong muốn rằng các trải nghiệm của du khách đã chọn Hà Nội là điểm đến khởi đầu thì sẽ có các trải nghiệm thực sự sâu đậm ở Việt Nam. Mong muốn rằng du khách sẽ tiếp tục chọn Việt Nam và quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới".

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượng khách quốc tế tăng gần 27%, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Hà Nội trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục được nhiều tổ chức quốc tế uy tín vinh danh trong các bảng xếp hạng điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới, góp phần khẳng định vị thế của du lịch Thủ đô trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Theo VOV