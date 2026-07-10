Đà Bắc hấp dẫn du lịch nghỉ dưỡng sinh thái

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số đã tạo nên sức hút riêng cho du lịch nghỉ dưỡng sinh thái ở xã vùng cao Đà Bắc. Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư về hạ tầng giao thông và các khu nghỉ dưỡng, xã Đà Bắc đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích thiên nhiên và tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng yên bình.

Khu nghỉ dưỡng Mơ Village với không gian xanh mát, tầm nhìn ra hồ thu hút đông đảo du khách trải nghiệm.

Hiện nay, tuyến đường kết nối từ Hà Nội đến Đà Bắc ngày càng thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Trên cơ sở khai thác những lợi thế hiện có, địa phương định hướng phát triển các loại hình du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và bản sắc văn hóa, trong đó tập trung vào du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp vui chơi, giải trí và trải nghiệm đời sống của đồng bào các dân tộc. Các sản phẩm du lịch được xây dựng theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của Khu du lịch hồ Hòa Bình. Đặc biệt, vịnh Hiền Lương là điểm nhấn du lịch nghỉ dưỡng sinh thái trên địa bàn xã. Những khu nghỉ dưỡng nổi bật tại điểm đến như: Mơ Village, Xoan Retreat, Mít Retreat với không gian và cảnh đẹp tầm nhìn hướng hồ.

Chị Lê Thu Hương, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi rất thích không gian ở Mơ Village. Từ phòng nghỉ đến khuôn viên đều có thể ngắm hồ Hòa Bình. Cảnh đẹp, không khí trong lành, giá dịch vụ hợp lý nên rất phù hợp cho những chuyến nghỉ cuối tuần."

Không chỉ chú trọng không gian lưu trú, các khu nghỉ dưỡng còn đầu tư nhiều tiện ích phục vụ du khách như hồ bơi vô cực, nhà hàng, quầy bar, khu vui chơi trẻ em, sân vườn và các hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

Tại Hiền Lương Eco, du khách có thể nghỉ tại nhà sàn, dạo chơi giữa những cánh đồng hoa, đi du thuyền trên hồ, thưởng thức các món ăn đặc sản Tây Bắc và tìm hiểu văn hóa của đồng bào Mường, Dao thông qua các chương trình văn nghệ cộng đồng. Không gian rộng rãi nơi đây cũng phù hợp để tổ chức các hoạt động tập thể, sự kiện và tiệc ngoài trời.

Các khu nghỉ dưỡng chú trọng cung cấp các dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu lưu trú, thư giãn và giải trí của du khách.

Bên cạnh nghỉ dưỡng, các hoạt động trải nghiệm trên hồ Hòa Bình ngày càng được các điểm du lịch quan tâm phát triển. Chèo thuyền kayak, đạp xe ven hồ, trekking, bơi tại hồ bơi vô cực hay tham gia các môn thể thao dưới nước mang đến cho du khách nhiều lựa chọn trong hành trình khám phá thiên nhiên.

Anh Phùng Anh Tuấn, du khách đến từ Hải Phòng cho biết: "Những ngày nghỉ ở Đà Bắc giúp tôi tái tạo năng lượng sau những áp lực công việc. Được hòa mình vào thiên nhiên, chèo thuyền và trải nghiệm văn hóa bản địa là những điều khiến tôi rất ấn tượng".

Theo đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với tiềm năng của Khu du lịch hồ Hòa Bình nói chung, vịnh Hiền Lương nói riêng, xã Đà Bắc đang trở thành một trong những trọng điểm phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái của tỉnh. Địa phương định hướng thu hút các dự án nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời phát triển các sản phẩm trải nghiệm như chèo kayak, leo núi, đạp xe... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Du khách khám phá hoạt động thể thao dưới nước trên vịnh Hiền Lương - xã Đà Bắc.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, xã Đà Bắc tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Các chương trình liên kết giữa Khu du lịch hồ Hòa Bình với các điểm đến trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là Mộc Châu (Sơn La), cũng được đẩy mạnh, góp phần mở rộng thị trường khách và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Với hệ thống khu nghỉ dưỡng ngày càng được đầu tư, cảnh quan đặc sắc cùng những trải nghiệm mang đậm bản sắc vùng hồ, Đà Bắc đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng sinh thái hấp dẫn, góp phần phát triển du lịch xanh và bền vững.

Bùi Minh