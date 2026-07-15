“Giải nhiệt” mùa hè gắn liền với định hướng phát triển du lịch xanh bền vững

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để du khách tìm đến những không gian xanh mát, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng phút giây thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Với lợi thế sở hữu hệ sinh thái đa dạng từ núi cao, hồ nước, rừng nguyên sinh đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp sau khi sáp nhập, Phú Thọ hiện nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn, mang đến những trải nghiệm “giải nhiệt” khác biệt tại khu vực miền Bắc.

Nhiều du khách chọn Mít Retreat, xã Đà Bắc trên lòng hồ Hoà Bình là điểm tránh nóng mùa hè.

Hành trình khám phá Đất Tổ mùa hè mang đến cho du khách cơ hội chạm tay vào mây trời hay đắm mình trong làn nước khoáng nóng quý giá. Điển hình như hồ Hòa Bình được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi” - nơi sở hữu phong cảnh sơn thủy hữu tình với hàng chục đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa làn nước xanh biếc.

Tại đây, anh Nguyễn Văn Nam - một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ khi lưu trú tại Mít Retreat (xã Đà Bắc): “Giữa cái nắng oi ả của ngày hè, không gian tại Mít Retreat như một thế giới khác. Được chèo kayak trên mặt hồ phẳng lặng, hít thở bầu không khí trong lành và ngắm nhìn hoàng hôn dần buông sau những dãy núi đá vôi là những cảm xúc khó quên”.

Việc trải nghiệm các dịch vụ, khám phá văn hóa cộng đồng các dân tộc ven hồ chính là những nét chấm phá độc đáo cho hành trình của du khách tại vùng hồ Hoà Bình.

Tam Đảo - "điểm hẹn trên mây" lý tưởng để du khách lựa chọn cho mùa hè năm nay.

Nếu muốn tìm về vùng cao để né cái nóng của đồng bằng, Tam Đảo chính là “điểm hẹn trên mây” lý tưởng cho mùa hè này. Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, Tam Đảo luôn duy trì nhiệt độ thấp hơn từ 4-6 độ C so với khu vực đồng bằng. Những địa danh như Vườn quốc gia Tam Đảo, Nhà thờ đá, Cổng trời, hay Thác Bạc không chỉ mang đến cảnh quan hùng vĩ mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Trên bản đồ du lịch một điểm tránh nóng đặc biệt nữa là Vườn quốc gia Xuân Sơn nơi được xem là “lá phổi xanh” của Phú Thọ. Đây là điểm dừng chân cho những tâm hồn yêu thích khám phá. Du khách đến Xuân Sơn có thể trải nghiệm hoạt động trekking xuyên những cánh rừng nguyên sinh, thăm hệ thống hang động kỳ vĩ và các bản làng người Dao, Mường. Đặc biệt, trong những ngày hè oi bức, nhiệt độ tại Xuân Sơn luôn duy trì ở mức dễ chịu nhờ độ che phủ rừng lớn cùng các dòng suối mát lành chảy quanh năm.

Bên cạnh các hoạt động khám phá thiên nhiên, Phú Thọ còn phát triển mạnh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy và Kim Bôi với nguồn khoáng nóng tự nhiên quý hiếm trở thành điểm đến “vàng” để phục hồi năng lượng. Các khu resort hiện đại tại đây không chỉ cung cấp dịch vụ tắm khoáng mà còn tích hợp các liệu trình spa, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách trong và ngoài nước...

Theo đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trên cơ sở hợp nhất lợi thế tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và con người, tỉnh đã định hướng xây dựng hệ sản phẩm du lịch đa dạng nhưng thống nhất về bản sắc, trong đó lấy phát triển du lịch xanh, bền vững làm trục xuyên suốt.

Phú Thọ đang đẩy mạnh mô hình du lịch hài hòa giữa bảo tồn và khai thác, giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ “lá phổi xanh” của vùng. Định hướng này không chỉ kỳ vọng xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn kết chặt chẽ giữa di sản, thiên nhiên và con người mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế dài hạn, khẳng định vị thế bền vững của Đất Tổ trên bản đồ du lịch trung du miền núi phía Bắc.

Để gia tăng sức hấp dẫn, tỉnh cũng triển khai chuỗi hoạt động kích cầu du lịch quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và nhà hàng. Hàng loạt gói ưu đãi, giảm giá dịch vụ lưu trú, ẩm thực và combo nghỉ dưỡng được giới thiệu nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm chất lượng với chi phí hợp lý nhất.

Sự hoàn thiện của hệ thống dịch vụ, cùng định hướng phát triển xanh - sạch - đẹp - bền vững, đã và đang biến Phú Thọ trở thành điểm đến lý tưởng, nơi mỗi du khách đều có thể tìm thấy sự tĩnh tại, hòa mình vào thiên nhiên và nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Hành trình du lịch Phú Thọ mùa hè 2026 không chỉ là một chuyến đi tránh nóng, mà là hành trình tìm về những giá trị nguyên bản, nơi thiên nhiên được tôn trọng và vẻ đẹp văn hóa được lan tỏa.

Hương Lan