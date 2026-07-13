Thủ đô Tokyo của Nhật Bản tiếp tục là “thỏi nam châm” hút khách quốc tế

Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế của Nhật Bản, thủ đô Tokyo còn được biết tới là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, với số du khách quốc tế không ngừng tăng cao.

Theo báo cáo điều tra do chính quyền thủ đô Tokyo vừa công bố, trong năm 2025, số du khách trong và ngoài nước đến thăm thành phố này lên tới hơn 508,6 triệu lượt, tăng 0,9% so với năm trước. Trong đó, số du khách nước ngoài là 28,65 triệu lượt, tăng 15,6% và là một kỷ lục chưa từng có kể từ năm 2004, khi chính quyền thủ đô Tokyo bắt đầu thu thập và lưu trữ dữ liệu về du lịch.

Các danh lam thắng cảnh và di tích của Tokyo luôn tập nập du khách

Báo cáo điều tra của chính quyền thủ đô Tokyo cũng cho biết nhiều điều thú vị về chi tiêu của du khách khi đến địa bàn thủ đô. Cụ thể, trong năm 2025, tổng số tiền mà du khách trong nước chi tiêu khi đến Tokyo lên tới 5.576,3 tỷ JPY (tương đương khoảng 37 tỷ USD), tổng chi tiêu của du khách nước ngoài là 4.553,4 tỷ JPY (khoảng 30 tỷ USD).

Báo cáo cũng cho biết, bên cạnh các chi phí về lưu trú, ăn uống và giao thông, chi tiêu của du khách nước ngoài chủ yếu tập trung vào mua sắm hàng hóa, đồ lưu niệm... Mức chi tiêu trung bình của một du khách quốc tế tại Tokyo gấp tới 13,6 lần so với người bản địa. Mức chi và số lượng du khách nước ngoài nêu trên cũng được coi là những yếu tố cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Tokyo.

Tokyo mùa Anh đào là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới

Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế - thị trường cho rằng sau khi Chính phủ Nhật Bản quyết định tăng gấp nhiều lần lệ phí cấp thị thực nhập cảnh, cũng như thuế xuất cảnh đối với người nước ngoài, số du khách đến Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng có khả năng sẽ suy giảm. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là điều xấu, khi Nhật Bản đang phải tập trung giải quyết vấn đề quá tải du khách quốc tế.

Theo VOV