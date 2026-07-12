Mê hoặc mùa hoa ngô đồng bên “nàng tiên” thác K50

Giữa đại ngàn Gia Lai, sắc cam rực rỡ của hoa ngô đồng hòa cùng dòng thác Hang Én (thác K50) trắng xóa, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, khiến du khách không khỏi mê đắm.

Nằm sâu trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thuộc xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai, thác K50 còn được gọi là thác Hang Én, nổi bật với dòng nước đổ từ vách đá cao hơn 50m giữa rừng nguyên sinh. Khu vực này thuộc thượng nguồn sông Côn và nằm gần ranh giới vùng núi phía tây Quy Nhơn.

Khoảng giữa tháng 6 đến tháng 7, những cây ngô đồng quanh thác đồng loạt bung hoa màu cam đỏ, tạo nên khung cảnh tương phản ấn tượng giữa dòng nước trắng xóa và màu xanh thẫm của đại ngàn.

Sắc hoa phủ kín một khoảng rừng bên thác Hang Én. Ảnh: HN

Thác K50 như dải lụa trắng giữa mùa hoa ngô đồng. Ảnh: HN

Dòng thác hiện ra giữa những tán ngô đồng rực rỡ. Ảnh: HN

Hoa ngô đồng bung nở dày đặc trên những cành cây cổ thụ. Ảnh: HN

Sắc hoa ngô đồng nổi bật bên dòng thác trắng xóa. Ảnh: HN

Những chùm hoa cam đỏ rực một góc trợi. Ảnh: HN

Ảnh: HN

Màu cam đỏ của hoa tạo điểm nhấn giữa rừng xanh thẳm. Ảnh: HN

Theo suckhoedoisong.vn