Du lịch Đất Tổ - Trải nghiệm đa sắc

Trong không gian phát triển mới sau khi hợp nhất, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hội tụ hài hòa giữa cội nguồn lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh quan sinh thái đặc sắc cùng các loại hình nghỉ dưỡng hiện đại. Không chỉ là cái nôi của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Phú Thọ nay sở hữu một không gian du lịch rộng lớn, đa dạng với nhiều tiềm năng vượt trội.

Hạ tầng Khu du lịch Tam Đảo được đầu tư đáp ứng nhu cầu của du khách.

Đến từ Hà Nội, thay vì chọn những địa điểm quen thuộc, anh Tuấn quyết định trải nghiệm tour du lịch mới được thiết kế theo hành trình liên kết vùng “Đền Hùng - Thanh Thủy - hồ Hòa Bình”. Trong hành trình 2 ngày này, anh Tuấn đã có những trải nghiệm đầy cảm xúc. Ngày đầu tiên, cả gia đình anh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại quần thể Khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng, tham quan Bảo tàng Hùng Vương, tìm hiểu truyền thuyết thời đại Hùng Vương. Sau đó, gia đình anh đến làng cổ Hùng Lô, trực tiếp giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu không gian diễn xướng Hát Xoan Phú Thọ - loại hình di sản văn hóa phi vật thể quý báu của nhân loại. Bước sang ngày thứ hai, hành trình chuyển hướng từ văn hóa lịch sử sang nghỉ dưỡng và sinh thái. Buổi sáng, gia đình anh Tuấn tận hưởng dịch vụ tắm khoáng nóng, ngâm bể khoáng trị liệu tại Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy và dâng hương tại Đền Lăng Sương - nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh. Buổi chiều, cả đoàn trải nghiệm du thuyền trên hồ Hòa Bình, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của cảnh quan sông Đà và tham quan Đền Chúa Thác Bờ, một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh. Anh Tuấn chia sẻ: Nếu như trước đây du khách thường chỉ dừng chân tại một điểm, thì nay với việc kết nối các địa phương, Phú Thọ đã mở ra những tour trải nghiệm liên vùng đầy mới lạ, cho phép du khách vừa hiểu sâu về cội nguồn, vừa được thư giãn trong không gian nghỉ dưỡng cao cấp, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp đa sắc của vùng Đất Tổ.

Câu chuyện của gia đình anh Tuấn là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của ngành Du lịch Phú Thọ. Trong không gian phát triển mới sau khi hợp nhất, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế là vùng đất hội tụ hài hòa giữa cội nguồn lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh quan sinh thái đặc sắc và các loại hình du lịch nghỉ dưỡng hiện đại. Hiện nay, trên địa bàn có 2 khu du lịch quốc gia là Đền Hùng và Tam Đảo; đồng thời đang hoàn thiện các tiêu chí để công nhận các khu du lịch hồ Hòa Bình và hồ Đại Lải là khu du lịch quốc gia. Hệ thống hạ tầng du lịch phát triển nhanh với hơn 1.500 cơ sở lưu trú, trên 20.000 buồng phòng, trong đó có 10 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao. Phú Thọ sở hữu chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, từ du lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái - cộng đồng, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe với nguồn khoáng nóng quý hiếm, đến du lịch thể thao, mạo hiểm và du lịch hồ. Cùng với đó, nhiều khu nghỉ dưỡng, resort, sân golf, đô thị sinh thái chất lượng cao đã và đang hình thành, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Đền chúa Thác Bờ trên lòng hồ Hoà Bình thu hút du khách đến tham quan, chiêm bái.

Theo đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng Phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở VH-TT&DL), trong bối cảnh không gian phát triển mới, quan điểm nhất quán của tỉnh là xác định du lịch Phú Thọ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo định hướng “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”. Tỉnh tập trung phát triển du lịch trên nền tảng phát huy giá trị đặc sắc của văn hóa và con người Đất Tổ, coi đây là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực lâu dài cho phát triển...

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả khả quan, chỉ ước tính trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 10,5 triệu lượt khách tham quan, trong đó có 3.216.000 lượt khách lưu trú với 3.859.000 ngày khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 10.755 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Để duy trì đà phát triển bền vững này, Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa - lễ hội quốc gia, thủ phủ du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái - nghỉ dưỡng của khu vực phía Bắc và là cực phát triển du lịch phía Tây của Thủ đô Hà Nội. Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, cơ chế ưu đãi đặc thù về đất đai và thủ tục hành chính, đặc biệt khuyến khích các dự án du lịch xanh, bền vững, có khả năng liên kết chuỗi sản phẩm liên vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển du lịch lâu dài. Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn các di sản văn hóa, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết vùng, khuyến khích các sản phẩm du lịch gắn liền với trải nghiệm sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp, nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách và khẳng định Phú Thọ là điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Hương Lan