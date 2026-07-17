Discover Moskva ra mắt phiên bản tiếng Việt

Trong bối cảnh lượng khách du lịch từ Việt Nam đến Moskva ngày càng tăng, thủ đô Moskva của Nga vừa chính thức ra mắt phiên bản tiếng Việt của “Discover Moskva” (Khám phá Moskva) - hệ sinh thái thông tin du lịch chính thức của thành phố.

Quảng trường Đỏ - điểm đến được đông đảo du khách tham quan. Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva

Theo thông tin, số lượng khách du lịch từ Việt Nam trong năm 2025 là 42.000 lượt khách. Quý đầu 2026, Moskva đã đón 9.100 khách du lịch đến từ Việt Nam. Điều này phản ánh sự tăng trưởng ổn định về nhu cầu du lịch đến từ Việt Nam. Việc ra mắt nền tảng mới sẽ giúp du khách Việt Nam lập kế hoạch chuyến đi thuận tiện và dễ dàng hơn.

Discover Moskva là kho dữ liệu tập hợp các thông tin du lịch thiết thực, các gợi ý hành trình theo mùa và những bí quyết hữu ích cho những ai đang lên kế hoạch đến thăm Moskva.

Ủy ban Du lịch thành phố Moskva nhận định, nền tảng này giúp du khách khám phá các điểm tham quan trọng điểm, các tuyến đường văn hóa, hệ thống công viên, sự kiện, nhà hàng, khu mua sắm và các trải nghiệm thân thiện với gia đình, giúp việc tổ chức chuyến đi trở nên dễ dàng hơn ngay cả trước khi đặt chân đến thành phố.

Điểm đặc biệt là giờ đây, du khách có thể sử dụng tiếng Việt để khám phá Moskva thông qua một nền tảng chuyên biệt, nơi hội tụ những thông tin tin cậy, nguồn cảm hứng du lịch và các công cụ lập kế hoạch thiết thực tại một điểm đến duy nhất.

Sáng kiến này phản ánh sự chú trọng liên tục của Moskva trong việc kiến tạo trải nghiệm du lịch thoải mái, dễ tiếp cận và được cá nhân hóa dành cho du khách đến từ Việt Nam.

Thành phố là sự kết hợp giữa di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại, dịch vụ hiếu khách cao cấp, không gian công cộng xanh, nền ẩm thực tinh tế bao gồm cả các món ăn Việt Nam chuẩn vị cùng khí hậu mùa hè mát mẻ hơn; đây là những yếu tố đặc biệt phù hợp với du khách từ Việt Nam.

Du khách Việt hào hứng khám phá Moskva.

Một yếu tố khác góp phần duy trì sự quan tâm đối với việc ghé thăm thủ đô nước Nga chính là quy trình thị thực thuận tiện. Công dân Việt Nam có thể nộp đơn xin thị thực điện tử đến Nga và được cấp trong vòng chỉ bốn ngày. Việc đi lại đến Moskva cũng đang trở nên thuận tiện hơn nhờ mạng lưới hàng không phát triển giữa Moskva và các thành phố của Việt Nam: có khoảng 32 chuyến bay thẳng mỗi tuần kết nối Moskva với các thành phố tại Việt Nam.

Đối với nhiều du khách từ Việt Nam, Moskva đặc biệt hấp dẫn nhờ di sản Liên Xô đồ sộ và mối quan hệ lịch sử lâu đời với Việt Nam. Du khách có thể trải nghiệm các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng thời Liên Xô kết hợp với các tu viện, nhà thờ thời trung cổ, các dinh thự thời Romanov và các khu tổ hợp sáng tạo đương đại. Những tầng lớp lịch sử của thành phố được thể hiện rõ nét qua kiến trúc, bảo tàng, không gian công cộng và hệ thống giao thông, bao gồm cả hệ thống tàu điện ngầm Moskva nổi tiếng thế giới.

Các tuyến tham quan Moskva cổ điển bao gồm Điện Kremlin, Quảng trường Đỏ, Vườn Alexander và khu trung tâm lịch sử. Những người yêu nghệ thuật có thể ghé thăm Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Pushkin và Phòng trưng bày Tretyakov, trong khi các gia đình có thể khám phá Khu phức hợp Triển lãm Thành tựu kinh tế quốc dân VDNKh, Bảo tàng Vũ trụ học, Công viên phim Moskino, công viên giải trí Đảo mộng mơ, các công viên nước và trung tâm khoa học.

Mùa hè cũng biến Moskva thành một sân khấu văn hóa ngoài trời. Dự án “Mùa hè tại Moskva” mang đến các buổi hòa nhạc, biểu diễn, hội thảo, chợ ẩm thực, các công trình sắp đặt hoa và các hoạt động gia đình tới các đường phố, công viên và không gian công cộng trên khắp thủ đô.

Tập hợp hơn 500 địa điểm trên toàn thành phố, dự án giới thiệu các sự kiện văn hóa, giáo dục, thể thao và phong cách sống trong suốt mùa hè, cho phép du khách trải nghiệm một Moskva vượt xa khỏi các tuyến tham quan truyền thống. Một nét đặc trưng của mùa hè tại Moskva là đời sống văn hóa trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật của thành phố.

Việc ra mắt phiên bản tiếng Việt của “Discover Moskva” đánh dấu một bước tiến quan trọng trong những nỗ lực của Moskva nhằm giúp điểm đến này trở nên dễ tiếp cận hơn đối với du khách từ Việt Nam. Nền tảng giúp du khách khám phá thành phố dễ dàng hơn trước khi đặt chân đến và trong suốt thời gian lưu trú.

Kết hợp với lượng du khách ngày càng tăng, các dịch vụ du lịch được mở rộng và chương trình mùa hè sôi động, điều này đánh dấu một bước tiến nữa trong việc củng cố vị thế của Moskva như một điểm đến đô thị hàng đầu dành cho du khách từ Việt Nam.

Theo nhandan.vn