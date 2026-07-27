Hà Nội - thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện hàng đầu thế giới

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa thông tin, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn khi xếp thứ hai trong top 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới do nền tảng thương mại-tài chính MoneySuperMarket của Vương quốc Anh công bố.

Hà Nội xếp thứ 2 trong danh sách 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới của MoneySuperMarket. Ảnh: Thành Đạt

Theo đó, lòng hiếu khách và sự thân thiện từ lâu được xem là một trong những yếu tố khiến ngành du lịch Việt Nam “ghi điểm” trong mắt du khách quốc tế.

Trong danh sách 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới do MoneySuperMarket công bố, Edinburgh, Vương quốc Anh dẫn đầu bảng xếp hạng với 59% đánh giá tích cực. Tiếp đó, thành phố Hà Nội - đại diện của Việt Nam xếp vị trí thứ 2 với 58,6% lượt đánh giá tích cực. Một đại diện khác của Vương quốc Anh cũng góp mặt ở vị trí thứ 3 là Liverpool khi nhận được 58,3% đánh giá tích cực trong danh sách.

Các vị trí còn lại trong top 10 là Paris (Pháp), Dublin (Ireland), Montreal (Canada), Vienna (Áo), Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất), Birmingham và Bristol (Vương quốc Anh). Với kết quả này, Hà Nội là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào bảng xếp hạng của MoneySuperMarket.

Được biết, bảng xếp hạng 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các cơ sở kinh doanh tại 107 thành phố trên thế giới.

Dữ liệu được tổng hợp từ các nhà hàng, điểm tham quan, cơ sở giải trí và dịch vụ trải nghiệm nhằm phản ánh mức độ hài lòng của du khách đối với chất lượng phục vụ tại mỗi điểm đến.

Việt Nam thường xuyên được nhắc đến là điểm đến có người dân cởi mở, mến khách và sẵn sàng hỗ trợ du khách.

Theo đánh giá của MoneySuperMarket, văn hóa cộng đồng, tinh thần hiếu khách và sự gắn kết trong đời sống xã hội là những yếu tố góp phần tạo nên ấn tượng tích cực đối với du khách khi đến thành phố Hà Nội. Đây cũng là những giá trị giúp Thủ đô của Việt Nam mang đến cho khách du lịch các trải nghiệm thân thiện trong quá trình tham quan và sử dụng dịch vụ.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, kết quả xếp hạng đối với Hà Nội tiếp tục cho thấy lòng hiếu khách và sự thân thiện vẫn là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của Thủ đô nói riêng và điểm đến Việt Nam nói chung đối với du khách quốc tế. Đây cũng là những giá trị góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo nhandan.vn